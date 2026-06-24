120 millions d’euros : le FC Barcelone répond fermement à l’offre saoudienne pour Raphinha

Le FC Barcelone a fermement écarté toute possibilité de céder l'ailier brésilien Raphinha lors du prochain mercato estival, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Saudi Pro League.

Malgré les inquiétudes liées à ses blessures à répétition, le site Fichajes, citant le journal Marca, affirme que le club catalan considère Raphinha (29 ans) comme un maillon essentiel de ses projets futurs et qu’il refuse d’envisager toute offre, qu’elle provienne d’Al-Hilal, d’Al-Nassr ou de toute autre formation saoudienne.

Selon le site, le club de Neom, fraîchement promu en Ligue Roshen, aurait proposé une offre colossale : 100 millions d’euros garantis, plus 20 millions d’euros debonus variables.

Malgré l’attrait financier, le club catalan a répondu sans détour : Raphinha est un maillon essentiel, et la stabilité du projet sportif prime sur tout.

Malgré des performances irrégulières et une saison 2022-2023 perturbée par des blessures à répétition, dont la dernière au tendon ischio-jambier avec la sélection brésilienne lors de la Coupe du monde, le club catalan est convaincu que l’attaquant peut retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’il n’a manifesté aucune envie de partir.

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