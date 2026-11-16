12 équipes changent de place : voici le classement de la Liga sans les erreurs de l'« arbitrage vidéo »

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Après 12 journées de Liga, le FC Barcelone occupe la tête du classement avec trois points d'avance sur le Real Madrid.

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Ce classement reflète toutefois l'influence de nombreuses décisions arbitrales erronées et de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), selon le site « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales.

Selon ce site, si les erreurs ayant eu un impact direct sur le résultat avaient été corrigées, comme des buts refusés ou accordés à tort et des penalties sifflés ou non sifflés par erreur, le classement de 12 équipes sur 20 aurait changé.

Seuls sept matchs ont vu leur résultat affecté, et l'impact global reste relativement faible : aucune équipe ne gagne ni ne perd plus de deux points. Mais dans un championnat aussi serré, un ou deux points suffisent à bouleverser la hiérarchie, et des changements notables apparaissent dans les trois parties du classement.

Le nombre d'erreurs a diminué

Avant de se pencher sur le tableau, voici quelques éléments essentiels : le nombre d'erreurs d'arbitrage et de VAR a diminué par rapport à la même période la saison dernière.

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Cela se reflète dans le classement, puisque les écarts entre le tableau actuel et le tableau corrigé sont réduits : aucune équipe ne gagne ni ne perd plus de deux points.

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Le Real Madrid réduit l'écart, l'Atlético de Madrid recule

L'écart demeure. Le FC Barcelone compte 33 points, avec ou sans les erreurs d'arbitrage : trois décisions en sa faveur et deux en sa défaveur, mais aucune n'a modifié le résultat d'un match.

En revanche, le Real Madrid gagne un point et passe de 30 à 31 points, ce qui réduit son retard sur le leader à deux points seulement, au lieu de trois.

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Ce point lui a toutefois échappé en raison d'un penalty non sifflé pour une main de Pubill lors du match Atlético de Madrid - Real Madrid (2-1), qui aurait permis d'égaliser.

C'est cette même action qui pèse sur l'Atlético de Madrid, dont le total passe de 28 à 26 points, à égalité avec le Real Betis à la troisième place.

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La Real Sociedad réduit elle aussi l'écart, passant de 22 à 24 points grâce à un penalty non sifflé lors de son match nul et vierge face au Celta de Vigo. Elle ne serait alors qu'à deux points de la troisième place, au lieu de quatre, et conserverait la cinquième place avec une marge plus confortable qu'il n'y paraît au premier abord.

Milieu de tableau : le Deportivo grimpe, le Racing chute

C'est la partie du classement qui connaît le plus de changements. Le Deportivo La Corogne est le grand gagnant : il passe de 15 à 17 points et bondit de la neuvième à la sixième place.

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Tout remonte à la première journée, lorsqu'Elche a égalisé à la suite d'un corner qui n'aurait pas dû être accordé. Sans ce but, le Deportivo l'aurait emporté. Le FC Séville, à l'inverse, en a payé le prix : il recule de 18 à 16 points en raison d'un penalty inexistant qui a décidé du match Séville - Rayo Vallecano (2-1) dans le temps additionnel, et cède la sixième place au club galicien.

L'Athletic Bilbao perd lui aussi un point, passant de 16 à 15, à cause du but de Berenguer contre Elche (1-1), précédé d'une faute non sifflée. Il se retrouverait à égalité avec Villarreal à la huitième place.

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La chute la plus marquante revient au Racing Santander, qui passe de 14 à 12 points et glisse de la dixième à la quatorzième place, à égalité avec Getafe et Osasuna.

Le constat paraît paradoxal, puisque le Racing est l'équipe qui a subi le plus d'erreurs en sa défaveur dans le championnat, avec quatre au total. À l'inverse, le Celta de Vigo passe de 13 à 14 points et occupe la dixième place. Alavés, l'Espanyol et le Rayo Vallecano, avec 13 points chacun, se partageraient la onzième place.

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Bas de tableau : Elche juste à côté de Levante

Peu de changements en bas du classement, à l'exception d'un point important. Elche passerait de 10 à 11 points, à égalité avec Levante, et les deux équipes se partageraient la dix-septième place, la dernière non reléguable.

Actuellement, Elche se trouve à un point de la zone de maintien. Le bilan final est le suivant : Elche a profité du but égalisateur à La Corogne, mais a perdu deux points à cause du but de l'Athletic, consécutif à une faute en début d'action.

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Valence, avec 9 points, ne connaît aucun changement : deux erreurs ont été commises en sa faveur, mais aucune n'a influé sur le résultat.

Málaga, de son côté, perd un point et recule de 5 à 4 en raison d'un penalty non sifflé lors du match Celta de Vigo - Málaga (1-1). Sa position en bas du classement le placerait alors à cinq points de Valence, au lieu de quatre.

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Comment ce classement a-t-il été établi ?

Le compte « Archivo VAR » calcule les points de chaque équipe à chaque journée en fonction des erreurs d'arbitrage commises en sa faveur et en sa défaveur.

L'établissement du classement prend en compte quatre situations principales dans lesquelles la VAR doit intervenir :

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Buts refusés à tort.

Buts accordés à tort.

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Penalties non sifflés à tort.

Penalties sifflés à tort.

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Les actions donnant lieu à un carton rouge direct ou à une erreur d'identification ne sont pas incluses dans ces quatre scénarios, car elles n'ont pas d'incidence directe sur le résultat.