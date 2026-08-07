Selon un rapport du journal français L'Equipe, Liverpool prépare actuellement une offre d’environ 115 millions d’euros pour Barcola. Mais le PSG rejetterait sans doute immédiatement une telle méga-offre.

Ainsi, Sky Sports UK rapporte par exemple qu’il existe de graves divergences entre les attentes de Liverpool et de Paris en matière d’indemnité de transfert. Selon les informations, les Français ne laisseraient partir Barcola qu’à partir d’une indemnité fixe d’au moins 150 millions d’euros, à laquelle viendraient encore s’ajouter des bonus. Le package total pour l’ailier pourrait alors même atteindre environ 170 millions d’euros.

Le PSG voulait en réalité conserver Barcola. Une offre du vainqueur de la Ligue des champions visant à prolonger par anticipation son contrat, qui expire en 2028, aurait toutefois été définitivement refusée récemment par Barcola. La principale motivation du Français serait sa situation sportive. Certes, Barcola figure souvent dans le onze de départ sous les ordres de Luis Enrique, mais lors des matches les plus importants, ce sont le plus souvent Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia qui ont la préférence sur les ailes parisiennes. À l’avenir, Barcola voudrait aussi être plus qu’un simple joker de luxe dans les grandes affiches et serait donc très ouvert à un transfert dès cet été, selon les informations.

Bradley Barcola : Arsenal va-t-il à nouveau concurrencer plus sérieusement Liverpool ?

Le PSG pourrait entre-temps obtenir le meilleur prix pour Barcola lors de l’actuelle période de transferts, lui qui avait été recruté en 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais. Toutefois, avec encore deux ans de contrat restants, il n’y a pas non plus de pression urgente à vendre, raison pour laquelle le PSG peut se montrer aussi gourmand dans ses exigences financières.

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Pour Liverpool, Barcola serait de son côté le joueur de haut niveau pour les ailes que le club souhaite encore recruter cet été après le départ de Mohamed Salah. Mais au-delà des exigences exorbitantes du PSG en matière d’indemnité de transfert, une concurrence de renom pourrait aussi contrarier les Reds. Ainsi, Arsenal a lui aussi été associé à Barcola ces derniers mois. Et après qu’un potentiel transfert spectaculaire est tombé à l’eau à la suite de la prolongation de contrat de Vinicius Junior au Real Madrid, le concurrent de Liverpool en Premier League pourrait à nouveau se tourner davantage vers Barcola.

Le nom de l’international français a aussi été associé ici et là, ces derniers temps, au Bayern Munich. Mais il est très improbable que le champion d’Allemagne investisse autant d’argent pour ce poste. Après tout, le FCB est aussi parfaitement fourni en profondeur sur les ailes avec Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry et la recrue Ismael Saibari.