108,5 millions d'euros en ligne de mire… Le Real Madrid planifie astucieusement son mercato

Le Real Madrid a connu une semaine relativement calme sur le marché des transferts, mais derrière cette accalmie se cachaient de nombreux dossiers importants, à commencer par la mise au point de la polémique concernant l'intérêt du club pour Enzo Fernández, sans oublier une nouvelle stratégie financière visant à maximiser les profits générés par les joueurs issus de la cantera, et la confirmation que la priorité reste de céder plusieurs éléments avant d’enregistrer de nouvelles arrivées.

Vendredi, le Real Madrid a catégoriquement démenti tout intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández. Bien que le milieu de terrain de 25 ans se soit montré ouvert à l’idée de rejoindre la Maison blanche, des sources internes ont confirmé que la direction n’avait jamais envisagé cette opération, une démarche rare puisque le club a publié un communiqué officiel pour démentir ces rumeurs.

Hormis ce dossier, la semaine a été relativement calme sur le plan des transferts. Selon les informations recueillies au sein du club, la priorité reste de finaliser plusieurs ventes avant d’envisager de nouvelles recrues, après les arrivées du défenseur central Ibrahima Konaté, du latéral gauche Marc Cucurella, du milieu de terrain Bernardo Silva et du latéral droit Denzel Dumfries.

Dimanche, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de l’international néerlandais Denzel Dumfries, 30 ans, même si le président Florentino Pérez avait déjà révélé la transaction lors de sa campagne de réélection en juin.

Le dossier Nico Paz illustre un nouveau modèle de « rachat »

Selon des sources de « The Athletic » au sein du Real Madrid, le dernier accord conclu avec le club italien de Côme concernant Nico Paz illustre parfaitement la stratégie du club en matière de gestion des talents issus de son centre de formation.

Cet accord permet au joueur de 21 ans de poursuivre sa progression dans son club actuel tout en laissant au Real Madrid la maîtrise de son avenir. En vertu de ce nouvel accord, Côme versera 60 millions d’euros pour annuler les clauses de rachat antérieures et les pourcentages de revente prévus dans le contrat de transfert du joueur en 2024, tandis que le Real Madrid bénéficiera d’une nouvelle clause lui accordant le droit de racheter le joueur pour 80 millions d’euros à compter de l’été 2027.

Une formule que la direction juge à la fois sportive et financière, d’autant plus que le dossier Baz n’est pas le seul à avoir rapporté au Real cet été.

Le club a également touché 50 % des 40 millions d’euros du transfert de Víctor Muñoz à Liverpool, et a encaissé 12,5 M€ pour le transfert définitif d’Alex Jiménez à Bournemouth, ainsi que 3,5 M€ après l’activation par Getafe de la clause d’achat de Mario Martín à l’issue de son prêt.

Si Bournemouth finalise par ailleurs le recrutement d’Álvaro Rodríguez – dont The Athletic a révélé que les discussions étaient avancées –, le Real touchera 12,5 M€ supplémentaires.

Bien que le club lombard ne règle pas la totalité du montant d’un seul coup, le total des recettes potentielles atteint 108,5 M€, un chiffre susceptible de grimper en cas de départs futurs de joueurs issus de la cantera, comme Mario Gila, Antonio Blanco ou Sergio Arribas, car le club conserve une part de leur valeur de revente.

Si la vente de joueurs constitue aujourd’hui la priorité, le Real Madrid garde un œil attentif sur le marché. Selon les informations précédemment dévoilées par « The Athletic », le club étudie la possibilité de renforcer la défense, le milieu de terrain et l’attaque, conformément aux recommandations de l’entraîneur José Mourinho.

Toutefois, certains responsables estiment que l’effectif dispose déjà d’une profondeur suffisante au milieu de terrain, ce qui pourrait limiter l’arrivée d’un renfort supplémentaire dans ce secteur.

Quels joueurs pourraient partir ?

Dani Ceballos a été le dernier en date à quitter le club après avoir conclu un accord pour résilier son contrat à l’amiable un an avant son expiration. Toutefois, le club examine toujours d’autres cas de départ, notamment ceux de l’arrière gauche Fran García et du défenseur central Raúl Asensio, dont l’avenir reste incertain.

Les spéculations ont également repris concernant l’avenir d’Eduardo Camavinga, mais des sources proches du joueur ont confirmé que son souhait restait de rester au Real Madrid, son contrat courant jusqu’en 2029.

Parallèlement, plusieurs jeunes talents issus de la cantera réfléchissent à leur avenir et à une éventuelle départ, notamment le défenseur central Juan Martínez, le milieu défensif Jorge Cistero et le milieu offensif César Palacios.

Malgré ces incertitudes, les trois jeunes joueurs sont attendus à la reprise de l’entraînement, fixée au 13 juillet sous la direction de l’entraîneur José Mourinho.