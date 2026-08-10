Arsenal semble se heurter à une mission des plus ardues s'il souhaite recruter Kenan Yildiz, la star de la Juventus, après que le club italien a tranché sur l'avenir du joueur, dans un contexte d'intérêt croissant de la part du club londonien, à la recherche d'un ailier gauche de très haut niveau avant la clôture du mercato estival.

Arsenal place le renforcement de sa ligne offensive en tête de ses priorités, alors que l'entraîneur Mikel Arteta cherche à ajouter un joueur capable de faire la différence et d'élever la qualité de l'équipe. La Juventus semble toutefois prête à fermer la porte à toute tentative de recrutement de Yildiz, même si l'offre venait à dépasser les 100 millions d'euros.

Le club londonien était prêt à débourser environ 80 millions de livres sterling pour recruter Morgan Rogers, avant d'encaisser un gros coup dur lorsque Chelsea a bouclé l'affaire contre 117 millions de livres sterling.

Après l'échec du dossier Rogers, Arsenal a tourné son intérêt vers Vinicius Junior, d'autant plus que le joueur avait refusé une offre de prolongation de contrat avec le Real Madrid.

Arteta a d'ailleurs eu des discussions directes avec les représentants de la star brésilienne, et Vinicius étudiait sérieusement la possibilité d'un transfert à Arsenal, mais sa priorité est toujours restée de poursuivre son aventure avec le Real Madrid, ce qui s'est conclu par la signature d'un nouveau contrat de six ans avec le club espagnol.

Kenan Yildiz entre dans les calculs d'Arteta

Le dossier Vinicius clos, Arsenal est reparti à la recherche d'autres options, et le nom de Kenan Yildiz a émergé avec force dans les plans du club anglais.

Des rapports de presse italiens ont révélé qu'Arsenal a placé la star de la Juventus parmi ses principales cibles, dans le but d'offrir à Arteta un gros coup offensif avant la fin de la période des transferts.

Yildiz est vu comme un remplaçant approprié à Vinicius, au vu de sa capacité à évoluer au poste d'ailier gauche, ainsi que de la possibilité de l'utiliser comme meneur de jeu derrière l'attaquant, ce qui offre à Arteta une grande souplesse tactique.

Mais le principal problème réside dans la position de la Juventus, qui ne semble pas disposée à négocier le départ du joueur.

Selon une mise à jour publiée par le site « TEAMtalk », la Juventus a refusé l'offre d'Arsenal, affirmant que Yildiz était un joueur « intouchable », et que le club ne souhaite pas s'en séparer, quelle que soit la valeur de l'offre.

Le rapport a indiqué qu'Arsenal s'était renseigné sur la possibilité de recruter l'international turc au cours du mois de juin dernier, avant de renouveler fortement son intérêt pour lui durant la période actuelle.

La Juventus considère que Yildiz représente l'un des éléments les plus importants de son projet futur, et le club cherche à construire l'équipe autour du joueur, considéré comme l'un des plus grands talents de son effectif et l'un de ses joueurs les plus influents.

Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de la Juventus de retrouver son rang et de revenir dans la course aux titres, la conservation de Yildiz étant considérée comme une étape essentielle de ce projet.

Un nouveau contrat qui renforce la position de la Juventus

La Juventus avait réussi en février dernier à sécuriser l'avenir de Yildiz en signant avec lui un nouveau contrat d'une durée de quatre ans, ce qui a offert au club une position de négociation extrêmement solide.

Dans ces conditions, Arsenal devra présenter une offre dépassant largement la barre des 100 millions d'euros pour que la Juventus envisage, ne serait-ce que sur le principe, d'ouvrir la porte au départ du joueur âgé de 21 ans.

Le club italien ne semble pas considérer Yildiz comme un simple joueur que l'on peut vendre pour réaliser des gains financiers, mais plutôt comme l'un des piliers sur lesquels il veut bâtir son projet futur.

Face à la difficulté d'obtenir la signature de Yildiz, Arsenal dispose d'un certain nombre d'alternatives, en tête desquelles Bradley Barcola, Nico Williams et Iliman Ndiaye.

Arsenal avait déjà pris contact avec les représentants de Barcola dans le but de souffler le joueur à Liverpool, qui mène des négociations pour le recruter.

Mais le Paris Saint-Germain tient à obtenir une somme colossale pouvant atteindre 150 millions d'euros, soit environ 128 millions de livres sterling, en échange du départ du joueur français.