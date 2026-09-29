100 jours avant le coup d'envoi : l'Arabie saoudite affiche sa préparation pour accueillir la Coupe d'Asie 2027

Le comité local d'organisation de la Coupe d'Asie Arabie saoudite 2027 a fait part de la disponibilité du Royaume à accueillir le tournoi, alors que débute le compte à rebours des 100 jours avant le coup d'envoi des compétitions, le 7 janvier, qui se poursuivront jusqu'au 5 février 2027, dans la première édition du tournoi disputée sur le sol du Royaume.

Le comité local a précisé que les préparatifs sont passés de la phase de planification à la phase de mise en œuvre complète, dans le cadre des travaux en cours pour organiser la plus grande édition de tous les temps de la Coupe d'Asie.





Cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a déclaré dans des propos officiels : « À l'approche de l'échéance de la plus grande édition de l'histoire de la Coupe d'Asie, nous adressons nos remerciements à la direction du Royaume et à son gouvernement, au comité local d'organisation et à la Fédération saoudienne de football, pour les efforts déployés en vue d'accueillir le tournoi. »

Il a ajouté : « À 100 jours de la plus grande célébration footballistique du continent, cette étape confirme que le Royaume avance conformément au plan pour proposer une édition sans précédent et selon les plus hauts standards, de la qualité des stades et des installations jusqu'à une expérience remarquable offerte aux supporters. Nous sommes convaincus que tous les préparatifs seront achevés de la meilleure des manières d'ici le mois de janvier, afin que le Royaume soit pleinement prêt à accueillir cette fête du football asiatique. »

De son côté, Mai Al Hilaby, directrice exécutive du comité local d'organisation de la Coupe d'Asie Arabie saoudite 2027, a déclaré : « Avec le début du compte à rebours vers le coup d'envoi des compétitions, tous les préparatifs se complètent, et les travaux d'aménagement des 8 stades avancent conformément au plan pour accueillir les 24 sélections participantes, tandis que plus de 50 entités travaillent dans un esprit d'équipe unique pour offrir une expérience remarquable aux supporters, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ du Royaume, reflétant dans son essence l'hospitalité saoudienne. L'ampleur des préparatifs incarne nos ambitions pour ce tournoi, ainsi que les capacités et les moyens dont dispose le Royaume pour organiser les plus grands événements sportifs. »

Elle a ajouté : « Nous le constatons sur le terrain aujourd'hui à Djeddah, où le Royaume accueille actuellement la Coupe du Golfe 27, une nouvelle étape qui s'ajoute à son palmarès en matière d'accueil des plus grands événements footballistiques. »

Au cours des jours et des mois à venir se succéderont une série d'initiatives et d'événements qui renforceront l'atmosphère d'enthousiasme en prélude au coup d'envoi du tournoi, incluant un film retraçant les principales étapes de la préparation à 100 jours de l'échéance, le dévoilement de la mascotte officielle, le lancement de l'identité sonore officielle du tournoi, ainsi qu'un certain nombre d'autres initiatives.

Les compétitions de la Coupe d'Asie Arabie saoudite 2027 débuteront le 7 janvier 2027 par un match d'ouverture opposant les sélections d'Arabie saoudite et de Palestine au stade de la Cité sportive du Roi Fahd à Riyad, l'une des trois villes hôtes du tournoi avec Djeddah et Khobar.

Les rencontres de la phase de groupes, avec la participation de 24 sélections, se poursuivront jusqu'au 20 janvier 2027, suivies des phases à élimination directe, jusqu'à la finale qui se tiendra le 5 février 2027 au stade de la Cité sportive du Roi Fahd.