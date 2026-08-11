Lamine Yamal fête son anniversaire ce soir, mardi 11 août, bien qu'il soit né le 13 juillet, cette date ayant coïncidé avec sa présence aux États-Unis pour disputer le Mondial.

Lamine Yamal a connu un été parfait : quelques jours après avoir eu dix-neuf ans, le 13 juillet, il a soulevé la Coupe du monde avec la sélection espagnole, et ce, deux ans seulement après avoir remporté le Championnat d'Europe des nations.

Et après avoir passé quelques jours de vacances en Colombie, il fête son anniversaire ce mardi.

Selon le journal « El Español », la fête de Lamine se tiendra au « Mas de Sant Lleí », une vaste demeure rurale généralement utilisée pour organiser des mariages, située à Vilanova del Vallès, aux portes de Barcelone. Le journal indique que plus de 100 invités sont attendus, parmi lesquels plusieurs de ses coéquipiers.

Il y a un an, Lamine avait fêté son dix-huitième anniversaire de manière spectaculaire. À cette occasion, plus de 200 invités étaient présents, dont son ancienne petite amie Nicki Nicole, ainsi que les joueurs du Barça Lewandowski et Gavi. Le thème de la soirée était inspiré de l'univers des gangs.

Lamine doit rejoindre ses coéquipiers demain ; il fait partie des joueurs ayant atteint la finale de la Coupe du monde. Aux côtés de Lamine, sont également attendus les retours de Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo et Ferran Torres.