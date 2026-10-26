Le Barça a encaissé un coup dur après ses défaites face au Paris Saint-Germain, puis face au Real Madrid en l'espace d'une seule semaine, le club catalan perdant une partie de l'éclat qui l'accompagnait depuis le début de la saison, après avoir enchaîné 10 victoires consécutives, avant que les deux grands rendez-vous ne révèlent des problèmes qui ont suscité l'inquiétude des analystes.

Selon l'émission « After Foot » diffusée sur la chaîne française RMC Sport, les récentes prestations du Barça ont provoqué une déception, d'autant que l'équipe n'a pas affiché son niveau offensif habituel dans les moments décisifs, malgré la présence d'un groupe de joueurs capables de faire la différence.

Le journaliste Edgar Groleau a déclaré que la performance de l'équipe lui avait donné l'impression d'avoir été trompé, expliquant que le Barça avait offert une image exceptionnelle à travers son style offensif et le talent de ses joueurs, tels que Raphinha et Lamine Yamal, mais qu'il avait déçu lors des tests importants.

De son côté, Daniel Riolo a souligné que les grandes victoires et les beaux buts du Barça poussent certains à surestimer son niveau, estimant que le style de jeu de l'équipe peut rendre son évaluation plus difficile.

La baisse de niveau de Lamine Yamal apparaît comme l'une des sources d'inquiétude, puisqu'il a marqué face au Paris Saint-Germain, mais a eu du mal à peser sur les deux rencontres, après avoir été étroitement surveillé par Lucas Hernandez en Ligue des champions, puis par Marc Cucurella lors du Clasico.

Jean-Louis Tourre a déclaré que l'incapacité de Yamal à afficher son niveau habituel lorsque l'adversaire lui impose une surveillance individuelle pouvait représenter un problème, considérant cela comme une partie de son processus de développement en tant que joueur.

Malgré ce revers, il reste trop tôt pour juger la saison du Barça, puisque l'équipe est en tête du championnat d'Espagne et aspire à poursuivre son parcours en Ligue des champions.