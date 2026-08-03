10 millions séparent Cancelo de Barcelone : les négociations d'Al-Hilal entrent dans leur phase décisive

Le Barça est à un pas de récupérer João Cancelo, après avoir ouvert une ligne directe avec la direction d'Al-Hilal en Arabie saoudite pour boucler l'affaire moyennant une somme susceptible de bouleverser les calculs du mercato estival.

Le journal saoudien « Al-Yaum », citant des sources espagnoles, a rapporté que les contacts entre les deux clubs étaient entrés dans une phase avancée et évoluaient très positivement vers la conclusion d'un accord définitif. Le journal a souligné que le montant de l'opération ne constituerait pas un obstacle pour les caisses du club catalan, la somme requise pour finaliser le transfert étant estimée entre 8 et 10 millions d'euros seulement.

La volonté du joueur fait pencher la balance

Le facteur décisif dans les négociations est le souhait clairement affiché de Cancelo de revenir à Barcelone. Selon « Mundo », le joueur a informé ses proches qu'il ne considérait pas son maintien à Al-Hilal comme une option envisageable actuellement, et qu'il cherchait de toutes ses forces à revenir en Europe par la porte du club catalan dont il a déjà défendu les couleurs.

Le joueur, âgé de 32 ans, fait pression pour faciliter son départ du club saoudien, profitant des bonnes relations qui le lient à la direction de Barcelone et au staff technique dirigé par Hansi Flick.

Flick réclame des renforts et le poste d'arrière latéral est une priorité

Les démarches de Barcelone s'inscrivent dans le cadre du plan de Hansi Flick visant à renforcer l'effectif avant la fermeture du mercato. Le technicien allemand place le recrutement d'un arrière droit de haut niveau en tête de ses priorités, et voit en Cancelo l'option idéale, en raison de sa grande expérience et de sa connaissance préalable de l'environnement du club et de la Liga.

Cancelo avait passé une saison au Barça sous forme de prêt en provenance de Manchester City, laissant une bonne impression avant son transfert à Al-Hilal. La direction catalane espère conclure l'affaire au plus vite, afin d'offrir à Flick une marge de temps suffisante pour préparer le joueur avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, le 23 août, face à Elche.

Jusqu'à présent, aucun commentaire officiel n'a été formulé par la direction d'Al-Hilal au sujet de l'avenir du joueur, mais les indications en provenance d'Espagne confirment que le départ de Cancelo du « Zaïm » n'est plus qu'une question de temps, dans un contexte de rapprochement des points de vue entre toutes les parties.