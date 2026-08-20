10 millions au cœur de la polémique : quelle est la vérité sur l'affaire Nuñez avec Al-Hilal ?

Des rapports de presse ont suscité, ces dernières heures, une vive polémique autour des détails du prêt de l'Uruguayen Darwin Núñez d'Al-Hilal à Al-Diriyah, après que des informations ont fait état de la prise en charge par « Al-Zaïm » d'une grande partie du salaire de son attaquant durant la période du prêt, dans une transaction qui a soulevé des interrogations sur le coût réel de la décision.

Selon les informations relayées, Al-Hilal prendrait en charge environ 10 millions d'euros du salaire annuel de Núñez, tandis qu'Al-Diriyah ne verserait que 5 millions d'euros au joueur, sur un salaire total s'élevant à 15 millions d'euros par an, ce qui a fait des détails de la transaction un vaste sujet de débat parmi les supporters.

Ces chiffres ont provoqué de larges réactions, d'autant plus que la prise en charge par Al-Hilal de la plus grande partie du salaire d'un joueur transféré en prêt dans un autre club pourrait soulever des questions sur la viabilité financière de la transaction, notamment alors que les clubs cherchent à gérer leurs effectifs et leurs budgets de manière plus efficiente.

Une version différente qui dément toute prise en charge par Al-Hilal

Mais cette version n'est pas passée sans démenti, puisque le journal saoudien « Al-Yaoum » a révélé des détails totalement différents, affirmant qu'Al-Hilal ne prendra en charge aucune partie du salaire de Núñez durant son séjour à Al-Diriyah.

Selon ce qu'a rapporté le journal, ce qui a été relayé à propos du versement par Al-Hilal d'une somme de 10 millions d'euros du salaire du joueur ne correspond pas à la réalité de l'accord, ce qui signifie qu'Al-Diriyah sera responsable du salaire de Núñez durant la période du prêt, sans faire peser sur « Al-Zaïm » de charges financières supplémentaires liées à cet aspect.

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Ainsi, la polémique demeure quant à la vérité sur les détails financiers de la transaction, en présence de deux versions contradictoires : la première évoque la prise en charge par Al-Hilal de 10 millions d'euros du salaire de Núñez, et la seconde le dément totalement, le tableau final restant lié à ce que révéleront les détails officiels du contrat et de l'accord entre les parties.

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Quoi qu'il en soit, le dossier Núñez n'est plus un simple transfert de joueur d'Al-Hilal à Al-Diriyah, il est devenu une question portant sur la valeur financière réelle du prêt et sur celui qui prend en charge le salaire du joueur, au milieu d'une attente des supporters pour connaître la version exacte qui tranchera la polémique autour des 10 millions d'euros.