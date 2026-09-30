10 changements pour les Émirats arabes unis et 5 pour le Qatar : les compositions officielles du match entre les Émirats et le Qatar en Coupe du Golfe 27

Zlatko Dalic, le sélectionneur des Émirats arabes unis, et Julen Lopetegui, le directeur technique du Qatar, ont dévoilé les compositions officielles de leurs équipes pour leur match de ce soir, comptant pour la troisième journée du deuxième groupe de la Coupe du Golfe 27, disputée en Arabie saoudite.

La sélection des Émirats arabes unis domine le groupe avec 6 points, devançant à la différence de buts le Qatar, deuxième, les deux équipes ayant assuré leur qualification pour les demi-finales. En revanche, les sélections du Yémen et de Bahreïn sont éliminées après avoir subi la défaite lors des deux journées précédentes.

Le sélectionneur des Émirats arabes unis a procédé à 10 changements complets dans la composition de l'équipe par rapport au match précédent face à Bahreïn, ne conservant qu'un seul joueur, Richard O'Connor.

La composition des Émirats arabes unis est la suivante :

Hamad Al Meqbali, O'Connor, Sasa Ivkovic, Khalid Al Dhanhani, Khalifa Al Hammadi, Abdullah Hamad, Fabio De Lima, Ali Saleh, Hareb Abdullah, Luan Pereira et Sultan Adil.

De l'autre côté, le directeur technique de la sélection du Qatar, Julen Lopetegui, a effectué 5 modifications, seuls 6 joueurs conservant leur place de titulaire : le gardien Mahmoud Abou Neda, Tarek Salman, Pedro Miguel, Mohammed Manaï, Almoez Ali et Edmilson Junior.

La composition du Qatar est la suivante :

Mahmoud Abou Neda, Pedro Miguel, Tarek Salman, Edmilson Junior, Ayoub Al Alaoui, Homam Al Amin, Jassem Gaber, Ahmed Al Ganehi, Mohammed Manaï, Ahmed Fathi et Almoez Ali.