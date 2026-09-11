L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a effacé la performance historique de son prédécesseur syrien Omar Al Somah, après avoir inscrit son dixième but de la saison en cours en Roshn Saudi League.

Al-Ahli recevait Al-Hazm, ce vendredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, pour la septième journée de la Roshn League.

Ivan Toney a marqué le deuxième but d'Al-Ahli contre Al-Hazm, à la 32e minute de la rencontre, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu.

Puis, dans la dernière minute de la première période, l'attaquant anglais a inscrit son deuxième but personnel et le troisième de son équipe, après que le gardien a repoussé une frappe de Salah Abou Al-Chamat, avant que le ballon ne lui parvienne devant le but vide.

Toney atteint ainsi son dixième but de la saison en cours en Roshn Saudi League, ce qui le place en tête du classement des buteurs de la compétition, avec 6 buts complets d'avance sur son plus proche poursuivant.

Âgé de 30 ans, il a inscrit ces 10 buts en seulement 7 journées, soit le meilleur début de son histoire avec Al-Ahli, depuis son arrivée dans le club à l'été 2024 en provenance de Brentford.

Lors de la saison 2024-2025, Toney n'avait inscrit son dixième but qu'au bout de 17 matches en championnat saoudien, alors qu'il avait atteint le même total après 13 matches la saison dernière.

Ivan Toney a également égalé le record historique détenu par Omar Al Somah, ce dernier étant le seul joueur à avoir marqué 10 buts lors des 7 premières journées du championnat saoudien, depuis le début de la saison 2009-2010.

L'attaquant syrien avait lui aussi réalisé cette performance avec Al-Ahli, précisément lors des 7 premières journées de la saison 2016-2017 du championnat saoudien, selon le réseau de statistiques « Opta ».

Il convient de rappeler qu'Ivan Toney n'a encore jamais été sacré meilleur buteur du championnat saoudien, puisqu'il a terminé dauphin du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, il y a deux saisons, et du Mexicain Julian Quiñones, vedette d'Al-Qadisiyah, la saison dernière.

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