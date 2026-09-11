L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a marqué l'histoire du club en inscrivant son dixième but de la saison en cours en Saudi Pro League.

Al-Ahli a reçu Al-Hazm ce vendredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la septième journée de la Saudi Pro League.

Ivan Toney a inscrit le deuxième but d'Al-Ahli face à Al-Hazm, à la 32e minute de la rencontre, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu.

Dans la dernière minute de la première période, l'attaquant anglais a signé son deuxième but personnel et le troisième de son équipe, après que le gardien a repoussé une frappe de Saleh Abu Al-Shamat, avant que le ballon ne lui parvienne devant le but vide.

Toney atteint ainsi son dixième but de la saison en cours en Saudi Pro League, prenant la tête du classement des buteurs de la compétition, avec 6 buts d'avance sur son plus proche poursuivant.

Le joueur de 30 ans a inscrit ces 10 buts en seulement 7 journées, soit le meilleur début de son histoire avec Al-Ahli, depuis son arrivée dans ses rangs à l'été 2024, en provenance de Brentford.

Lors de la saison 2024-2025, Toney n'avait inscrit son dixième but qu'après 17 matchs dans le championnat saoudien, alors qu'il a atteint le même total après 13 matchs la saison dernière.

Ivan Toney a par ailleurs égalé le record historique détenu par Omar Al Soma, qui était le seul joueur à avoir inscrit 10 buts lors des 7 premières journées du championnat saoudien, depuis le début de la saison 2009-2010.

L'attaquant syrien avait réalisé cette performance avec Al-Ahli également, plus précisément lors des 7 premières journées de la saison 2016-2017 du championnat saoudien, selon le réseau de statistiques « Opta ».

À noter qu'Ivan Toney n'a jamais été sacré meilleur buteur du championnat saoudien, terminant deuxième derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, il y a deux saisons, et derrière le Mexicain Julian Quiñones, star d'Al-Qadsiah, la saison dernière.

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