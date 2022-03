10 ans de QSI au PSG (1/4) : Zlatan, Ancelotti et les autres… Quand le PSG a changé de dimension

Le 6 mars 2012, Qatar Sports Investments devenait le seul et unique actionnaire du club de la capitale. A l’occasion des dix ans de cette prise de contrôle à 100 % du PSG par QSI, Goal revient sur la transformation du club,devenu, en autant de temps, une franchise sportive mondiale de premier plan. Pour y arriver, il a fallu changer beaucoup de choses à commencer par son équipe première et ce qui l’entoure.

En dix années de QSI, les habitués du camp des Loges ont vu le changement. Avant de devenir bien gardé, les journalistes venaient assister plusieurs fois par semaine aux entraînements, s’entretenaient en off avec les footballeurs sur le parking et les proches des joueurs entraient dans le vestiaire sans trop de souci.

Ce temps est révolu et c’est l’un des nombreux effets de la transformation d’une équipe passée du statut de club populaire et historique de Ligue 1 à l’une des principales franchises de sport mondiale composée de stars internationales. Pour comprendre comment cette transformation a eu lieu, il faut remonter un peu plus de dix ans en arrière à partir du mercato d’hiver 2012 et des mois qui suivent.

En attirant, Maxwell, Thiago Motta et Alex, d’abord puis Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, Paris va basculer dans un autre une dimension : celle d’un professionnalisme accru et d’une transformation des méthodes de travail, déjà largement améliorée par l’arrivée de Carlo Ancelotti et que les nouvelles recrues vont contribuer à démocratiser. Et aligner sur les standards des clubs qu’ils ont connus.

« Avant, la cantine c’était un micro-ondes et des plateaux repas »

Si Antoine Kombouaré dispose d’un adjoint, d’un préparateur physique et d’un entraîneur des gardiens, l’Italien arrive avec un staff important qui passe de quatre à dix membres, avec deux adjoints (Paul Clement et Claude Makelele) et trois préparateurs physiques supplémentaires. « Deux d’entre eux étaient arrivés sous l’impulsion de Leonardo », se souvient Gilles Bourges, entraîneur des gardiens de l’époque. L’un se concentrait sur le travail en salle et l’autre sur la récupération ».

Ibrahimovic fait bouger les lignes

Limogé quelques mois plus tôt de Chelsea, Ancelotti emmène aussi dans ses bagages son responsable de la diététique Nick Broad, décédé en janvier 2013. L’Anglais fait installer une cantine, qui se situe à la place de l’ancienne salle de repos du centre d’entraînement, pensée pour correspondre à une diététique orientée pour les sportifs, avec un chef pour accueillir les joueurs aux petits-déjeuners et aux déjeuners après l’entraînement.

« Ils ont plus privilégié le fait que les joueurs soient dans les meilleures conditions et qu’ils puissent déjeuner et manger sur place », se remémore Sylvain Armand. « Il faut se souvenir qu’au PSG, la cantine, c’était un micro-ondes et des plateaux repas », rappelle un ancien du club.

Côté sportif, les terrains sont refaits à neuf à l’intersaison, avant même l’arrivée du célèbre jardinier Jonathan Calderwood en mai 2013. « Le terrain d'entraînement n'était pas génial, il n'était pas facile d'y jouer, nous confie Maxwell, ancien latéral gauche du PSG. Le club voulait vraiment tout faire très vite. Mais il était difficile de construire à la fois la stabilité et la vitesse. »

À l’extérieur, un bac à sable et une pente pour les exercices de rééducation sont installés de part et d’autre des deux terrains. À l’intérieur, des machines high-tech « au prix exorbitant » arrivent. « Quand il fallait acheter des plots avant, il fallait faire un devis. Après l’arrivée de QSI, le responsable performance avait carte blanche », explique Gilles Bourges.

Tout va très vite. Avec l’arrivée de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012, le niveau d’exigence monte encore d’un cran, on y reviendra. Les deux joueurs viennent avec leur kinésithérapeute personnel. Le premier en fait profiter les Brésiliens, tandis que le second partage avec les Italiens.

Côté intendance, Paris se professionnalise aussi. Chose étonnante, avant l’arrivée de QSI le club ne comptait que deux bénévoles dans ce secteur. Quatre ans après, il en compte six avec des missions qui évoluent au gré de la croissance du club, du prestige des joueurs qui y évoluent, du nombre de matchs et de la quantité de matériel.

À Paris, les intendants ressentent désormais l’impact du marketing et doivent gérer les différentes tenues et couleurs portées par les joueurs. Tout comme ils portent une attention particulière aux crampons et aux demandes de chaque joueur par rapport à leurs chaussures, qui peuvent demander à mettre du talc ou à porter des semelles orthopédiques.

Sous l’impulsion de ses nouveaux joueurs, les détails comptent. Dès son premier jour avec ses nouveaux partenaires, Zlatan Ibrahimovic a fait embaucher deux nouveaux intendants comme le rappelait Mathieu Bodmer dans l’émission Le Vestiaire, comptant l'anecdote de la valise de l’attaquant qui était restée au restaurant de l’hôtel et n’avait pas été monté dans sa chambre par l’intendant.

« J'ai donné beaucoup d’informations et on m'a demandé mon avis sur de nombreuses choses » - Maxwell

Le Suédois est aussi à l’origine de l’augmentation du panier repas moyen des joueurs à la cantine, en demandant des produits plus qualitatifs ou de la sacralisation du vestiaire du centre d’entraînement, qui s’est peu à peu fermé aux amis venus de l’extérieur. Tout comme l’accès au camp des Loges d’ailleurs.

Paris a essayé de recréer ce qui existait dans les autres grands clubs européens depuis plus de dix ans, bien aidé par ses recrues stars qui souhaitaient retrouver les mêmes conditions de travail que dans leurs anciens clubs. « Même en dehors du sportif, le club a évolué et s’est occupé des problématiques familiales des joueurs, leur intégration, leur sécurité, le logement, l’école pour les enfants, entre autres, afin de leur permettre de se concentrer uniquement sur le terrain », décrypte un ancien du club.

Cette exigence arrive aussi sur le carré vert. Au camp des Loges, de nouvelles pratiques sont entrevues. Maxwell et Thiago Motta arrivent deux heures avant le début de l’entraînement pour prendre le petit-déjeuner et enchaîner avec des exercices en salle : assouplissement, réveil musculaire, séance de musculation. En fonction de leurs besoins.

« On a vu que la façon de travailler des étrangers était clairement différente de ce que nous on faisait au quotidien, témoigne Sylvain Armand. Ils arrivaient bien avant pour se préparer et repartaient plus d’une heure et demie après la séance. Certains demandaient aussi à faire du travail après l’entraînement parce qu’ils avaient besoin de faire plus. Ils connaissaient bien leur corps et leur exigence était plus poussée. » « Même David Beckham arrivait dans les premiers et repartait dans les derniers », avoue Gilles Bourges.

Des joueurs au-dessus du club

Interrogé par Goal, Maxwell résume l’état d’esprit de l’époque. « Il était très difficile de quitter Barcelone en 2012 car c'était le club avec les joueurs de plus haut niveau. Je savais que j'avais décidé de partir pour un nouveau projet et de m'y impliquer. J’ai simplement essayé d’être un exemple et d'aider autant que je le pouvais. J'ai donné beaucoup d'informations, même en tant que joueur sur l’infrastructure et on m'a demandé mon avis sur de nombreuses choses à l'époque. En tant que joueur, je devais être le premier arrivé et le dernier parti et donner l'exemple en m'entraînant dur, en étant toujours à l'heure, en étant respectueux, en accordant de l'importance à chaque match et en montrant la volonté de gagner. Les joueurs ont joué un rôle énorme sur le terrain. »

Et les Français dans tout ça ? Comment s’adaptent-t-ils aux pratiques de leurs nouveaux partenaires ou aux nouvelles méthodes ? « Certains joueurs se sont tout de suite sentis à l’aise. Pour d’autres, ça a été plus long, car cela bousculait les habitudes de quelques joueurs. Soit tu suivais, soit tu disparaissais », explique Gilles Bourges. Sur le terrain, Zlatan se veut en leader, tente de convertir les plus jeunes à son exigence et teste leur répondant. Lors d’une séance d’entraînement, alors qu’il vient de marquer un but au jeune Mike Maignan, il le traite de « gardien de merde ». Quelques instants plus tard, après avoir arrêté l’un de ses tirs, le futur international français lui répond : « Attaquant de merde ».

L’actuel attaquant du Milan AC provoque et « cherche à faire ressortir le caractère de chacun. C’est sa manière à lui de tirer tout le monde vers le haut », raconte un témoin de l’époque même si avant de se serrer la main et de s’apprécier, la situation entre Ibrahimovic et Maignan a été extrêmement tendue après ce fameux entraînement. Les jeunes titis se sont souvent fait chatouiller par les anciens. Certains pour les amener à être plus exigeants, d’autres pour leur faire dégonfler un melon bien trop gros. « Motta et Ibra mettaient des taquets à Augustin et Bahebeck parce qu’ils se croyaient déjà arrivés », raconte un témoin.

Si Thiago Silva and co ont participé à construire la version moderne du PSG, ils ont aussi contribué à y instiguer l’un des poisons qui gangrène le club en plaçant les joueurs au-dessus de l’institution chaque année un peu plus. Dans son dernier livre, Adrénaline - Tout ce que je n'ai jamais raconté, c’est Zlatan Ibrahimovic qui pointait ce dysfonctionnement du club de la capitale, avant de proposer de le régler. Preuve est de constater qu’à Paris, son jugement a souvent été pertinent.