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1. FC Nuremberg - Eintracht Brunswick : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 21 nov. 2026 - 07:00 Max-Morlock-Stadion

Au Max-Morlock-Stadion de Nuremberg, le 1. FC Nuremberg reçoit l’Eintracht Brunswick pour un duel de deuxième division. Miroslav Klose et son équipe veulent confirmer devant leur public.

Nuremberg affiche une belle forme cette saison et occupe actuellement la deuxième place du classement. Ses derniers résultats témoignent d’une équipe qui a gagné en confiance et qui est difficile à battre à domicile.

Brunswick, en revanche, fait le déplacement avec des sentiments mitigés. L’équipe de Lars Kornetka est 13e et cherche à gagner en régularité après des résultats en dents de scie ces dernières semaines.

Le bilan des confrontations directes penche plutôt en faveur des locaux. Nuremberg a plus souvent pris le dessus lors des derniers duels.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le 1. FC Nuremberg et l’Eintracht Brunswick ?

Nuremberg aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe s’est récemment imposée 2-0 à domicile contre Darmstadt, après une victoire 1-3 sur le terrain de St. Pauli. En 2. Bundesliga, Nuremberg a remporté deux de ses quatre derniers matches de championnat. Seuls le match de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen (2-5) et la rencontre de championnat contre Kaiserslautern (0-1) ont terni ce bilan récent.

Brunswick affiche une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un succès 4-1 contre Paderborn en match amical. En championnat, Brunswick a récemment fait match nul 0-0 contre Energie Cottbus, après une défaite 3-1 contre l’Arminia Bielefeld. Seule la victoire 2-0 contre Hanovre 96 lui a rapporté trois points en championnat sur cette période.

1. FC Nuremberg - Eintracht Brunswick : compositions

1. FC Nuremberg - Eintracht Brunswick : forme récente

1. FC Nuremberg - Eintracht Brunswick : bilan des confrontations directes

1. FC Nuremberg - Eintracht Brunswick : classements