Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga 2
team-logoNuremberg
Max-Morlock-Stadion
team-logoSV Darmstadt
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
Avec le concours de

1. FC Nuremberg - Darmstadt : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Nuremberg vs SV Darmstadt
Nuremberg
SV Darmstadt
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga, le 1. FC Nuremberg affronte Darmstadt. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseSky Sport Top Event
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

1. FC Nuremberg - Darmstadt : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Max-Morlock-Stadion

Le 1. FC Nuremberg reçoit le SV Darmstadt 98 au Max-Morlock-Stadion pour un duel de 2. Bundesliga. L’équipe de Miroslav Klose affronte celle de Florian Kohfeldt, menacée de relégation.

Nuremberg occupe la deuxième place du classement et aborde cette rencontre en grand favori. Son dernier résultat confirme la solidité du club : une victoire 3-1 sur la pelouse de St. Pauli en championnat.

Darmstadt se trouve en revanche dans une situation difficile. Dernière du classement, l’équipe lutte pour chaque point, et sa forme des dernières semaines laisse peu de place à l’optimisme.

La lourde défaite 4-0 à domicile contre le Karlsruher SC est encore dans les esprits. Darmstadt a tout de même obtenu un match nul 1-1 contre Magdebourg lors de sa dernière sortie, signe d’une possible stabilisation.

Pour Darmstadt, l’enjeu à Nuremberg dépasse les trois points. Une victoire à l’extérieur serait une petite sensation et donnerait à l’équipe un bol d’air dont elle a grand besoin dans la lutte pour le maintien.

Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du 1. FC Nuremberg et de Darmstadt ?

Le 1. FC Nuremberg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est récemment imposé 3-1 sur la pelouse de St. Pauli en championnat. Auparavant, il avait subi une défaite 5-2 contre le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne et disputé un spectaculaire match nul 4-4 face au VfL Wolfsburg. Au total, Nuremberg a marqué onze buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

Sur ses cinq derniers matches officiels, Darmstadt compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 sur la pelouse de Magdebourg en championnat. Auparavant, l’équipe s’était imposée 2-0 contre Elversberg en Coupe d’Allemagne et avait lourdement perdu 4-0 à domicile face au Karlsruher SC. Lors de ces cinq rencontres, Darmstadt a marqué six buts et en a encaissé sept.

FCN

FCN - Forme

WOB
N4-4
COT
N1-1
FCK
D0-1
B04
D5-2
FCP
V1-3
But marqué (encaissé)
10/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SVD

SVD - Forme

COT
V3-1
KSC
D4-0
FCP
N0-0
ELV
V0-2
FCM
N1-1
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Nuremberg - Darmstadt : compositions d’équipe

Nuremberg vs SV Darmstadt Équipes probables

Entraineur

  • M. Klose

1. FC Nuremberg - Darmstadt : forme récente

FCN

FCN - Forme

WOB
N4-4
COT
N1-1
FCK
D0-1
B04
D5-2
FCP
V1-3
But marqué (encaissé)
10/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SVD

SVD - Forme

COT
V3-1
KSC
D4-0
FCP
N0-0
ELV
V0-2
FCM
N1-1
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Nuremberg - Darmstadt : bilan des confrontations directes

Face à face

NurembergNulSV Darmstadt
1
1
3
Bundesliga 2
SV Darmstadt badge
SV Darmstadt
SVD
2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
0
FDM
Bundesliga 2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
0
SV Darmstadt badge
SV Darmstadt
SVD
1
FDM
Bundesliga 2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
1
SV Darmstadt badge
SV Darmstadt
SVD
0
FDM
Bundesliga 2
SV Darmstadt badge
SV Darmstadt
SVD
1
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
1
FDM
Bundesliga 2
Nuremberg badge
Nuremberg
FCN
0
SV Darmstadt badge
SV Darmstadt
SVD
1
FDM
2Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

1. FC Nuremberg - Darmstadt : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
103341316-312
V
D
V
D
N
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
11
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
12
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
16
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google