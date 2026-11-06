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1. FC Nuremberg - Darmstadt : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 7 nov. 2026 - 07:00 Max-Morlock-Stadion

Le 1. FC Nuremberg reçoit le SV Darmstadt 98 au Max-Morlock-Stadion pour un duel de 2. Bundesliga. L’équipe de Miroslav Klose affronte celle de Florian Kohfeldt, menacée de relégation.

Nuremberg occupe la deuxième place du classement et aborde cette rencontre en grand favori. Son dernier résultat confirme la solidité du club : une victoire 3-1 sur la pelouse de St. Pauli en championnat.

Darmstadt se trouve en revanche dans une situation difficile. Dernière du classement, l’équipe lutte pour chaque point, et sa forme des dernières semaines laisse peu de place à l’optimisme.

La lourde défaite 4-0 à domicile contre le Karlsruher SC est encore dans les esprits. Darmstadt a tout de même obtenu un match nul 1-1 contre Magdebourg lors de sa dernière sortie, signe d’une possible stabilisation.

Pour Darmstadt, l’enjeu à Nuremberg dépasse les trois points. Une victoire à l’extérieur serait une petite sensation et donnerait à l’équipe un bol d’air dont elle a grand besoin dans la lutte pour le maintien.

Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du 1. FC Nuremberg et de Darmstadt ?

Le 1. FC Nuremberg aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est récemment imposé 3-1 sur la pelouse de St. Pauli en championnat. Auparavant, il avait subi une défaite 5-2 contre le Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne et disputé un spectaculaire match nul 4-4 face au VfL Wolfsburg. Au total, Nuremberg a marqué onze buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

Sur ses cinq derniers matches officiels, Darmstadt compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 sur la pelouse de Magdebourg en championnat. Auparavant, l’équipe s’était imposée 2-0 contre Elversberg en Coupe d’Allemagne et avait lourdement perdu 4-0 à domicile face au Karlsruher SC. Lors de ces cinq rencontres, Darmstadt a marqué six buts et en a encaissé sept.

1. FC Nuremberg - Darmstadt : compositions d’équipe

1. FC Nuremberg - Darmstadt : forme récente

1. FC Nuremberg - Darmstadt : bilan des confrontations directes

1. FC Nuremberg - Darmstadt : les classements