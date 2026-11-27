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1. FC Cologne - Elversberg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 28 nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Le 1. FC Cologne reçoit Elversberg, promu cette saison, au RheinEnergieSTADION pour un match de Bundesliga dans lequel les deux équipes ont besoin de points.

Cologne a fait bonne impression dernièrement. Lors du nul 1-1 face au Bayern Munich, l’équipe entraînée par Rene Wagner a pris un point à Munich, Mikey Moore ayant ouvert le score pour le club de Cologne.

Cette prestation à l’Allianz Arena a toutefois laissé un goût amer. Joel Schmied a été impliqué dans le duel à la suite duquel Harry Kane, du Bayern, a été écarté des terrains en raison d’une rupture du ligament de la syndesmose.

Elversberg arrive après une défaite. L’équipe entraînée par Vincent Wagner s’est inclinée 1-0 sur le terrain du SC Fribourg lors de son dernier match et n’a remporté qu’une seule de ses cinq dernières rencontres de Bundesliga et de coupe.

Auparavant, Elversberg avait montré, en battant Mayence 05 4-1, sa capacité à marquer. Au classement, l’équipe devance Cologne.

Voici comment suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à Cologne et à Elversberg ?

Le 1. FC Cologne affiche une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club de Cologne a fait match nul 1-1 contre le Bayern Munich lors de sa dernière sortie, après une défaite 2-1 face au Bayer Leverkusen. En Coupe d’Allemagne, Cologne a battu l’Union Berlin 5-0. Au total, l’équipe a marqué huit buts et en a encaissé quatre.

Elversberg compte une victoire et quatre défaites. L’équipe s’est récemment inclinée 1-0 contre le SC Fribourg, après avoir battu Mayence 05 4-1. En Coupe d’Allemagne, Elversberg a été éliminé après une défaite 2-0 sur le terrain de Darmstadt.

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