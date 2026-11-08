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1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Cologne vs Bayer Leverkusen
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En Bundesliga, le 1. FC Cologne affronte le Bayer Leverkusen. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
RheinEnergieSTADION

Au RheinEnergieSTADION de Cologne, le 1. FC Cologne reçoit le Bayer Leverkusen pour un duel de Bundesliga. Ce derby rhénan promet du suspense : deux équipes dans des dynamiques très différentes s’affrontent.

Après huit journées, le FC occupe la 14e place du classement et cherche à gagner en stabilité. Les Boucs ont au moins pris un point lors de leur dernier match, un nul 1-1 contre l’Union Berlin, grâce notamment à Malek El Mala, qui a marqué dès ses débuts en Bundesliga.

Said El Mala, la figure de proue du FC, est en grande forme et totalise déjà quatre buts et une passe décisive en neuf matches officiels cette saison. Le joueur de 20 ans est au cœur d’intenses spéculations sur son transfert : le PSG aurait pris contact avec Thomas Kessler, le dirigeant du FC, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. El Mala a récemment souligné qu’il se concentrait sur ses performances avec le FC.

Le Bayer Leverkusen arrive après une série contrastée en Bundesliga. Trois défaites lors de ses récents matches de championnat, dont un revers 4-2 contre Stuttgart et un autre 3-0 contre Hoffenheim, ternissent considérablement le début de saison de la Werkself. L’entraîneur Carles Martinez cherche la régularité qui fait jusqu’ici défaut à son équipe en Bundesliga.

Sur la scène européenne, Leverkusen s’en sort nettement mieux. Après trois journées de Ligue Europa, la Werkself occupe la première place avec neuf points. Elle a toutefois subi jeudi dernier une défaite 1-0 contre Marseille. Ibrahim Maza, au cœur du jeu créatif de Leverkusen, a déjà été impliqué dans sept buts en douze matches officiels et a récemment déclaré qu’un transfert au PSG serait pour lui un grand rêve.

Voici où suivre le derby en direct et quelles chaînes diffuseront la rencontre.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au 1. FC Cologne et au Bayer Leverkusen ?

Le 1. FC Cologne aborde ce derby avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Boucs ont récemment fait match nul 1-1 contre l’Union Berlin. Leur victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne est particulièrement à retenir. Sur cette période, le FC a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Le Bayer Leverkusen affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. La Werkself s’est récemment inclinée 1-0 contre Marseille en Ligue Europa. Auparavant, elle avait perdu 4-2 contre Stuttgart en Bundesliga et 3-0 contre Hoffenheim. À noter, côté positif, une victoire 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne. Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé dix buts au cours de ces cinq rencontres.

KOE

KOE - Forme

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
FCU
N1-1
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B04

B04 - Forme

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
OM
D0-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : compositions

Cologne vs Bayer Leverkusen compositions

4-4-2
Cologne crest
Cologne
KOE
Formation
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaM. TillmanM. TillmanA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
Cologne

Onze de départ

Bayer Leverkusen

Remplaçants

Entraineur

  • R. Wagner
  • C. Martinez
Cologne

Blessures et suspensions

Bayer Leverkusen

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : forme

KOE

KOE - Forme

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
FCU
N1-1
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B04

B04 - Forme

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
OM
D0-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Face à face

CologneNulBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Cologne badge
Cologne
KOE
2
FDM
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
1Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
N
V
N
N
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95131916+316
V
D
D
V
V
6
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
94321715+215
D
V
V
N
N
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
93331520-512
N
V
D
V
D
10
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MayenceMayenceM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
N
N
V
N
D
13
AugsbourgAugsbourgFCA
9234202009
D
D
N
D
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
CologneCologneKOE
9234913-49
D
N
N
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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