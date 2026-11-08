Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie MBC Shahid

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Au RheinEnergieSTADION de Cologne, le 1. FC Cologne reçoit le Bayer Leverkusen pour un duel de Bundesliga. Ce derby rhénan promet du suspense : deux équipes dans des dynamiques très différentes s’affrontent.

Après huit journées, le FC occupe la 14e place du classement et cherche à gagner en stabilité. Les Boucs ont au moins pris un point lors de leur dernier match, un nul 1-1 contre l’Union Berlin, grâce notamment à Malek El Mala, qui a marqué dès ses débuts en Bundesliga.

Said El Mala, la figure de proue du FC, est en grande forme et totalise déjà quatre buts et une passe décisive en neuf matches officiels cette saison. Le joueur de 20 ans est au cœur d’intenses spéculations sur son transfert : le PSG aurait pris contact avec Thomas Kessler, le dirigeant du FC, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. El Mala a récemment souligné qu’il se concentrait sur ses performances avec le FC.

Le Bayer Leverkusen arrive après une série contrastée en Bundesliga. Trois défaites lors de ses récents matches de championnat, dont un revers 4-2 contre Stuttgart et un autre 3-0 contre Hoffenheim, ternissent considérablement le début de saison de la Werkself. L’entraîneur Carles Martinez cherche la régularité qui fait jusqu’ici défaut à son équipe en Bundesliga.

Sur la scène européenne, Leverkusen s’en sort nettement mieux. Après trois journées de Ligue Europa, la Werkself occupe la première place avec neuf points. Elle a toutefois subi jeudi dernier une défaite 1-0 contre Marseille. Ibrahim Maza, au cœur du jeu créatif de Leverkusen, a déjà été impliqué dans sept buts en douze matches officiels et a récemment déclaré qu’un transfert au PSG serait pour lui un grand rêve.

Voici où suivre le derby en direct et quelles chaînes diffuseront la rencontre.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au 1. FC Cologne et au Bayer Leverkusen ?

Le 1. FC Cologne aborde ce derby avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Boucs ont récemment fait match nul 1-1 contre l’Union Berlin. Leur victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne est particulièrement à retenir. Sur cette période, le FC a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Le Bayer Leverkusen affiche deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. La Werkself s’est récemment inclinée 1-0 contre Marseille en Ligue Europa. Auparavant, elle avait perdu 4-2 contre Stuttgart en Bundesliga et 3-0 contre Hoffenheim. À noter, côté positif, une victoire 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne. Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé dix buts au cours de ces cinq rencontres.

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : compositions

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : forme

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

1. FC Cologne - Bayer Leverkusen : les classements