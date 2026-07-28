Le Real Madrid n'est plus seulement un club de football, il s'est transformé en une machine économique impossible à arrêter, qui s'apprête désormais à pulvériser tous les records qu'a connus le sport mondial.

Le quotidien espagnol « As » a confirmé que le conseil d'administration du club madrilène tiendra une réunion décisive et cruciale le mardi 28 juillet, dont l'ordre du jour ne comporte pas des chiffres ordinaires, mais bien une annonce historique attendue par le monde entier.

Le journal a souligné que le Real Madrid est en passe de réaliser des revenus records et sans précédent, de l'ordre de 1,5 milliard de dollars la saison dernière, un chiffre qu'aucune institution sportive n'a atteint dans l'histoire, confirmant ainsi sa domination absolue non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.

Cette explosion financière s'explique par la confiance des géants dans le projet de Florentino Pérez : après la prolongation avec Adidas et Emirates, et l'arrivée de la société HP, le maillot du Real Madrid est devenu le plus cher du monde du football, rapportant à lui seul près de 346 millions de dollars par an en recettes de sponsoring.

Le quotidien espagnol a précisé que cette puissance financière colossale s'est directement répercutée sur le marché des transferts, le Real Madrid ayant été le plus féroce et le plus actif cet été.

« As » a révélé que l'annonce officielle de la cinquième recrue interviendra dans les prochaines heures, et qu'il s'agit du joyau ivoirien Yan Diomandé, avec qui le club est parvenu à un accord définitif, en provenance de Leipzig, en Allemagne.

Diomandé sera la cinquième signature de l'entraîneur dans sa nouvelle révolution, mais il ne sera pas la dernière, car le club prévoit d'autres mouvements liés au départ de certains joueurs de l'équipe première.

Pour financer cette révolution, le club s'est appuyé sur son académie, devenue une véritable mine d'or, qui a déjà généré plus de 115 millions de dollars grâce à la vente de talents cet été, un chiffre susceptible d'augmenter avant la fermeture du mercato.

La première conclusion de l'entraîneur après avoir évalué l'équipe était claire : l'équipe a besoin de plus de vitesse, ce qui explique la manœuvre rapide pour boucler le transfert de Diomandé, dans lequel le staff technique voit l'élément central de son nouveau projet à Valdebebas.