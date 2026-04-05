Des informations qui ont circulé ces dernières heures ont suscité un vif débat dans le monde sportif, après avoir affirmé que David Beckham, l'un des propriétaires de l'Inter Miami, avait entamé des négociations pour recruter la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine du club saoudien Al-Nassr, en vue de le faire jouer aux côtés de son rival historique Lionel Messi dans la ligue américaine.

La polémique s'est intensifiée après la diffusion de déclarations attribuées au célèbre journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, selon lesquelles Beckham aurait proposé une somme colossale s'élevant à 1,4 milliard d'euros pour recruter Ronaldo en 2025, mais le joueur portugais aurait refusé l'offre, préférant rester en Ligue saoudienne, avant de renouveler son contrat avec Al-Nassr.

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Cependant, la vérification de ces allégations a révélé une surprise tout à fait différente : aucune trace de ces déclarations n'apparaissait sur le compte officiel certifié de Romano, et Beckham n'avait fait aucune déclaration récente concernant de nouveaux transferts ou des négociations de ce type.

Après un examen plus approfondi, il s'est avéré que la source de ces allégations provenait d'un compte sur la plateforme « X » portant un nom similaire à celui de Fabrizio Romano et utilisant sa photo. Il s'agit toutefois d'un compte parodique qui s'est fait un habitude de publier des informations inexactes, ce qui a conduit à la propagation massive de cette rumeur sans fondement réel.

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Dans un autre registre, David Beckham, l'ancienne star de Manchester United, s'est occupé de l'inauguration du nouveau stade de l'Inter Miami, le Nu Stadium, où l'équipe a disputé son premier match dimanche matin, un match qui s'est soldé par un match nul 2-2 contre l'Austin FC.

Le match a été marqué par un moment fort lorsque Lionel Messi a ouvert le score d'une tête dès la 10e minute, avant que l'équipe visiteuse ne revienne au score. Luis Suárez a égalisé à la 82e minute, offrant ainsi un point à son équipe pour sa première apparition officielle sur son nouveau stade en tant que tenant du titre de la Ligue américaine.

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