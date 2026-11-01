1,15 milliard de livres sterling en péril : une chute retentissante menace l'empire de Manchester United

Le déclin de Manchester United n'est plus une simple crise de résultats passagère ni un faux pas que l'on pourrait effacer d'une seule victoire, car l'équipe se retrouve désormais dans une zone extrêmement dangereuse du classement de la Premier League anglaise, au milieu d'une série d'échecs qui ont ravivé les scénarios de relégation que ses supporters n'auraient jamais imaginés. Après neuf journées, le club légendaire affiche des chiffres choquants, qui le placent face à des questions difficiles sur son avenir, sur la capacité de ses joueurs à le sortir de sa crise, et même sur la possibilité de glisser vers une lutte pour le maintien parmi les grands de la Premier League.

Après la défaite face à Chelsea sur le score de 2-0, hier samedi, Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a tenté d'aborder la situation avec son calme habituel, déclarant : « Nous devons aller de l'avant et continuer à gagner des matchs, c'est aussi simple que cela. »

Mais ces mots, aussi simples soient-ils, ne dissipent pas l'ampleur des craintes qui entourent l'équipe, d'autant plus que Carrick sait parfaitement ce que signifie la relégation, l'ayant vécue en tant que joueur sous les couleurs de West Ham United lors de la saison 2002-2003.

Lors de la saison 2002-2003, West Ham disposait d'un effectif que beaucoup jugeaient trop grand pour descendre à l'échelon inférieur. Outre Carrick, l'équipe comptait le gardien de la sélection anglaise David James, ainsi qu'une série de noms de premier plan, à l'image de Joe Cole, Jermain Defoe et Trevor Sinclair, qui avaient tous franchi le cap des 40 matchs dans les différentes compétitions.

Et pourtant, ces grands noms n'ont pas suffi à sauver l'équipe, qui a terminé la saison à la troisième place en partant du bas avec 42 points, pour descendre en deuxième division.

Ce total reste aujourd'hui le plus grand nombre de points réunis par une équipe reléguée de la Premier League anglaise dans une saison comptant 38 journées, ce qui confère à l'expérience de West Ham une importance particulière lorsqu'il s'agit d'évoquer les risques de faux pas des grands clubs.

En considérant la situation actuelle de Manchester United, les chiffres paraissent encore plus inquiétants : l'équipe n'a réuni que sept points lors de ses neuf premiers matchs, et si elle maintient le même rythme jusqu'à la fin de la saison, elle ne parviendra pas à atteindre la barre des 30 points, un rythme qui la place dans une situation extrêmement difficile.

Mais ce début de saison signifie-t-il que Manchester United est déjà candidat à une bataille pour le maintien ?

Un chiffre historique qui ramène United en zone de danger

Il faut avoir près de soixante ans pour se souvenir de la dernière fois où Manchester United est descendu de la première division.

Cet épisode est associé à une célèbre histoire concernant Denis Law, ancienne légende du club, qui avait marqué un but du talon en faveur de Manchester City, sans le célébrer, face à son ancienne équipe. Selon le récit répandu, ce but aurait été la cause directe de la relégation de United, mais la vérité est que le sort de l'équipe était déjà scellé sous la direction de son entraîneur de l'époque, Tommy Docherty.

Depuis novembre 1986, Manchester United ne s'était jamais retrouvé dans les places de relégation après avoir disputé neuf matchs ou plus, lorsqu'il n'avait récolté qu'un seul point lors de ses deux premiers matchs sous la direction de Sir Alex Ferguson, qui avait pris les commandes en remplacement de Ron Atkinson.

Quant à la plus basse position occupée par l'équipe après au moins neuf matchs lors d'une saison depuis cette date, c'était la dix-septième place durant la saison 1989-1990. Aujourd'hui, le club retrouve cette même position, même si les contre-performances des concurrents lors des matchs de samedi ont contribué de manière déterminante à ce classement.

Les indicateurs négatifs ne s'arrêtent pas au classement du championnat, car l'équipe n'a pas réussi à décrocher la moindre victoire lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, soit sa pire série depuis la saison 1988-1989.

De plus, l'unique victoire qu'elle a obtenue en championnat cette saison est venue à l'arraché, après avoir renversé son retard face à Ipswich Town pour s'imposer à domicile au mois d'août.

D'Amorim à Carrick : le scénario cauchemardesque va-t-il se répéter ?

Ce n'est pas la première fois ces dernières années que les supporters de Manchester United voient leur équipe à une position reculée, le club ayant terminé la saison 2024-2025 à la seizième place sous la direction de Ruben Amorim, après 37 matchs.

Mais la comparaison entre les deux situations révèle une différence importante : United devançait alors de 14 points Leicester City, troisième en partant du bas, et n'était réellement menacé de relégation à aucun moment de cette saison, malgré des performances décevantes.

En revanche, l'expérience de Tottenham Hotspur lors de la saison dernière offre un exemple plus proche des craintes actuelles, l'équipe ayant occupé la troisième place en partant du bas, avec seulement deux points de retard sur West Ham, à quatre journées de la fin de la compétition.

Par conséquent, l'entrée de Manchester United dans une bataille pour éviter la relégation demeure une possibilité envisageable sur le plan théorique, même si elle reste improbable compte tenu des moyens du club et de son poids économique, d'autant que ses revenus attendus dépassent les 700 millions de livres sterling pour la saison en cours.

Interrogé sur la capacité de ses joueurs à opérer un changement mental à la hauteur de la difficulté du moment, l'entraîneur a choisi de voir le bon côté des choses, déclarant : « On peut regarder la chose sous cet angle, ou bien on peut penser à la rapidité avec laquelle on peut remonter au classement si l'on parvient à gagner les matchs. C'est ainsi que nous devons aborder la situation. »

Cependant, parler d'amélioration du classement ne suffira pas tant que cela ne se traduira pas par des résultats sur le terrain, car l'équipe a un besoin urgent de retrouver le chemin des victoires avant que sa crise ne s'aggrave.

Un calendrier infernal et des absences lourdes : un véritable test pour l'avenir de Carrick

Manchester United devra affronter Aston Villa, un rendez-vous difficile, sur la pelouse d'Old Trafford le 8 novembre, mais ce ne sera que le début d'une série de tests redoutables.

Parmi les sept matchs suivants, l'équipe devra disputer des rencontres à l'extérieur face à Liverpool, Newcastle United et Arsenal, des matchs qui pourraient accroître la pression sur les joueurs et le staff technique si l'équipe ne retrouve pas rapidement son équilibre.

Pour l'heure, il n'y a aucun indice clair quant à l'avenir de Carrick, même si les prévisions qui avaient précédé la défaite face à Chelsea laissaient entendre qu'il resterait à la tête de l'équipe lors de la rencontre face à la Roma en Ligue des champions mardi.

Mais la situation est devenue exceptionnelle, et il est impossible de prédire ce que décidera la direction du club dans la période à venir, surtout au vu de la baisse de niveau de plusieurs joueurs, qui portent une grande part de responsabilité dans les derniers résultats.

Manchester United sera privé des services de l'un de ses éléments influents lors du prochain match, l'absence de Lisandro Martínez face à Aston Villa étant confirmée en raison de sa suspension, après avoir reçu un carton rouge face à Chelsea.

Darren England, l'ancien arbitre qui a notamment officié lors de la finale de la Coupe du monde, a qualifié l'expulsion du défenseur argentin, sur la chaîne « BBC Sport », d'« injustifiée ».

Les points d'interrogation autour de Martínez ne se limitent pas à la suspension, mais s'étendent à son avenir à long terme avec le club, alors que son contrat arrive à expiration à la fin de la saison prochaine, avec une clause permettant de le prolonger d'une saison supplémentaire.

Les blessures récurrentes dont a souffert le défenseur argentin suscitent des doutes quant à la pertinence d'activer cette clause, ce qui fait de son avenir l'un des dossiers qui pourraient s'imposer à la direction de United au cours des prochains mois, même si son départ n'aurait pas lieu avant janvier, au plus tôt.

La facture de la relégation : une catastrophe financière qui menace l'empire de Manchester United

Parler des conséquences financières d'une relégation de Manchester United peut sembler prématuré après seulement neuf journées, mais la dimension du club et ses engagements économiques rendent ce scénario bien plus effrayant qu'une simple perte de place parmi les grands du football anglais.

En mai dernier, Paul Quinn, le blogueur spécialisé dans les affaires financières du football et connu sous le nom de « The Esk », estimait que Tottenham pourrait subir une perte globale de revenus comprise entre 197 et 235 millions de livres sterling en cas de relégation à l'échelon inférieur.

Pour Manchester United, l'ampleur des pertes pourrait être encore plus douloureuse, compte tenu de son statut commercial et de ses revenus colossaux issus des droits de diffusion télévisée, qui font que les montants compensatoires alloués aux clubs relégués ne suffiraient à couvrir qu'une part limitée de l'écart financier potentiel.

Par ailleurs, on ne pense pas que les contrats des joueurs comportent nécessairement des clauses claires relatives à la relégation, tandis que la nature de l'impact de ce scénario sur les accords commerciaux et les contrats de sponsoring reste inconnue, malgré l'importance des revenus que le club tire de ces sources.

Le tableau se complique davantage au regard du niveau d'endettement de United, qui atteint environ 1,15 milliard de livres sterling, et comprend des obligations renégociées en juin dernier à des taux d'intérêt plus élevés, ainsi que des facilités de crédit renouvelables et des sommes dues au titre des transferts de joueurs.

Dans le même temps, le club se prépare à mener des consultations avec ses supporters avant de finaliser ses projets de construction d'un nouveau stade, ces plans devant être présentés fin 2027 ou début 2028.

La rencontre face à Chelsea a vu resurgir les chants des supporters de Manchester United opposés à l'idée de construire un nouveau stade, une scène qui reflète l'ampleur de la division autour de l'avenir du club, qui se trouve face à des défis sportifs, financiers et administratifs étroitement imbriqués.

Le spectre de la relégation écarté, mais la crise de United dépasse le simple classement

La relégation de Manchester United ne peut être considérée comme un scénario probable à l'heure actuelle, car l'écart entre les moyens du club et ce qu'il produit sur le terrain reste important, et la saison n'a pas encore atteint sa moitié, laissant largement le temps de redresser la barre.

Mais écarter la catastrophe ne signifie pas ignorer les signaux qui ont conduit l'équipe à cette situation : le déclin continu, la série de résultats négatifs, l'absence de stabilité sur le banc, ainsi que l'irrégularité du niveau des joueurs, autant de facteurs qui rendent l'inquiétude légitime dans les couloirs d'Old Trafford.

Au final, Carrick sait que des mots apaisants ne suffiront pas à sauver l'équipe, et que le seul moyen de sortir de ce tunnel est d'enchaîner les victoires et de retrouver le caractère que Manchester United a perdu.

Le géant anglais parviendra-t-il à stopper l'effondrement avant que le spectre de la relégation ne passe d'une simple hypothèse théorique à un véritable cauchemar ?