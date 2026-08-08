1 000 sponsors sur un maillot ! Une initiative spéciale fait les gros titres dans le monde entier

Le Deportivo Municipal a autrefois remporté quatre titres de champion du Pérou (1938, 1940, 1943 et 1950). Au fil des années, le club historique est toutefois de plus en plus passé dans l’ombre de ses grands rivaux locaux, Universitario de Deportes, Alianza et Sporting Cristal. Après sa relégation de Primera Division en 2023, il a ensuite chuté en troisième division.

Le Deportivo Municipal s’est ainsi retrouvé en grande difficulté financière. Les droits TV et les sponsors disposant de moyens importants faisaient défaut. Mais le service marketing du club a eu une idée et, face à cette nécessité, a créé un maillot tout à fait particulier. Pour cela, le Deportivo Municipal n’a pas cherché de sponsor principal, mais a vendu au total 1 000 mini-espaces publicitaires.

Pour 200 soles, soit un peu plus de 50 euros, les supporters et petites entreprises pouvaient s’immortaliser sur le maillot. Selon des informations locales, tous les espaces publicitaires ont été vendus en seulement trois mois.

« Ce T-shirt symbolise le lien de 1 000 entrepreneurs »

Le club a désormais officiellement présenté son nouveau maillot. Les 1 000 partenaires sont répartis sur l’ensemble du maillot à travers de nombreuses cases noires et blanches.

La traditionnelle bande diagonale rouge – semblable à celle des maillots de la sélection péruvienne – a été conservée. « Ce T-shirt symbolise le lien de 1 000 entrepreneurs », a déclaré le directeur commercial Jorge Fernandez Iraola.

L’opération a offert au Deportivo Municipal non seulement d’importantes recettes financières, mais aussi une couverture médiatique mondiale. « Un grand merci à tous les médias, plateformes et personnes qui ont partagé cette histoire et fait connaître le maillot aux 1 000 sponsors au-delà de nos frontières », a écrit le Deportivo Municipal sur Instagram. « Ce n’est que le début. »