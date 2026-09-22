L'ancien attaquant de la sélection saoudienne Nasser Al-Shamrani a surpris la sélection koweïtienne avec des déclarations choc avant leur match attendu contre l'Arabie saoudite demain, mercredi.

La Coupe du Golfe « Gulf 27 » débute demain avec un match opposant l'Arabie saoudite, pays hôte de la compétition, à la sélection du Koweït, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre des matches du groupe 1 qui comprend également l'Irak et Oman.

À propos de ses pronostics sur le vainqueur de la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Koweït, Nasser Al-Shamrani a déclaré que le match serait équilibré, « 50-50 », avant de tenir des propos choc pour les supporters koweïtiens, affirmant, au sujet des chances du Koweït de remporter le titre : il est « impossible » que la sélection koweïtienne décroche la Coupe.

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Al-Shamrani a insisté sur son plein respect pour la sélection koweïtienne, soulignant qu'il ne voulait pas la provoquer, et ajoutant : « Je parle uniquement d'un point de vue technique. »

Il a poursuivi dans ses déclarations à l'émission « Dorina Ghair » : « Même si la sélection du Koweït bat l'Arabie saoudite, elle ne sera pas sacrée en Coupe du Golfe », faisant remarquer que le problème que partagent les deux sélections, et qui a entravé leur quête pour mettre fin à leur longue absence du titre, est « qu'elles ne font que ressasser les souvenirs et l'histoire ».









La sélection koweïtienne domine le palmarès de la Coupe du Golfe avec 10 titres, mais elle n'a pas pu enrichir ce total depuis 2010, tandis que l'Arabie saoudite l'a remportée à 3 reprises, la dernière fois en 2003.