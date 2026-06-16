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Berardi SassuoloGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Zoff : « Pour la Juventus et Berardi, il n’est pas trop tard. Il nous faut des Italiens qui ont de la personnalité. »

Juventus FC
D. Berardi
D. Zoff
E. Martinez
D. Vlahovic
Mercato

L’ancien pilier et dirigeant voit en l’attaquant de Sassuolo un renfort idéal pour Spalletti.

La nouvelle Juventus, encore en construction, pourrait enfin prendre un véritable tournant sur le marché des transferts. L’arrivée de Giovanni Carnevali en remplacement de Damien Comolli annonce unretour à un recrutement « à l’ancienne », axé sur des joueurs de haut niveau et à forte personnalité plutôt que sur les seuls algorithmes et statistiques.


Dans cette optique, l’ancienne figure emblématique de la Nazionale et de la Juve, Dino Zoff, a salué la piste menant au gardien Dibu Martínez tout en appelant le retour de joueurs italiens de calibre et de forte personnalité, citant notamment un nom familier : Domenico Berardi.


  • La Juventus a besoin de joueurs italiens.

    « Nos équipes nationales juniors ont toujours fait preuve de solidité. Restez prudents : ces deux victoires de Baldini n’ont pas réglé tous les problèmes. Peu d’Italiens à la Juve ? Oui, c’est un symptôme. La Juve a toujours été cruciale pour notre équipe nationale. Ces dernières années, cette dynamique s’est affaiblie, mais il n’est jamais trop tard pour la renouer. »

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  • DES JOUEURS D’EXPÉRIENCE POUR CONCOURIR AU TITRE

    « Pour les grands clubs italiens, disposer d’un effectif comportant de jeunes joueurs italiens, prometteurs et solides sur le plan technique, est essentiel. Bien sûr, il faut d’abord les dénicher, et ce n’est pas simple. Je précise que, lorsque je parle de joueurs italiens, je fais référence à des personnalités italiennes. Des figures qui mettent leur charisme au service du groupe pour aider les plus jeunes à progresser.


    Les fondations de l’effectif sont solides à chaque poste. Avec les renforts adéquats, le niveau pourra encore s’élever. Je suis convaincu que le club est sur la bonne voie pour disposer d’une équipe capable de briller en Ligue des champions et, pourquoi pas, de conquérir le Scudetto. »

  • Vlahovic et Berardi

    « Si l’on se penche sur la période récente – entre la concurrence de la saison dernière et les blessures de cet exercice –, il est difficile d’établir un bilan complet, car il a trop peu joué. Je l’apprécie : je considère qu’il s’agit d’un bon avant-centre. À la Juve désormais d’évaluer, en fonction de ses disponibilités, s’il est opportun ou non de faire un effort pour le conserver.


    Trop tard pour Berardi ? Absolument pas : dans une Juve ambitieuse, il a encore son mot à dire. C’est un excellent joueur et je doute qu’il ait des difficultés à s’intégrer. »

  • Dibu Martínez est promu.

    « Dibu Martínez ? À la Juve, seul le résultat compte et les joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent sur le terrain, pourvu qu’ils servent la cause. Qu’un gardien soit excentrique ou discret importe peu : il doit simplement arrêter les ballons comme il se doit. L’Argentin a d’ailleurs fait ses preuves aussi bien en Premier League qu’avec l’Albiceleste, et cela me convainc. Vicario ? Je le suis avec attention : c’est un gardien complet, et je suis convaincu que son passage en Angleterre l’a fait mûrir à toute vitesse.