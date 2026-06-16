Zoff : « Pour la Juventus et Berardi, il n’est pas trop tard. Il nous faut des Italiens qui ont de la personnalité. »

La nouvelle Juventus, encore en construction, pourrait enfin prendre un véritable tournant sur le marché des transferts. L’arrivée de Giovanni Carnevali en remplacement de Damien Comolli annonce unretour à un recrutement « à l’ancienne », axé sur des joueurs de haut niveau et à forte personnalité plutôt que sur les seuls algorithmes et statistiques.





Dans cette optique, l’ancienne figure emblématique de la Nazionale et de la Juve, Dino Zoff, a salué la piste menant au gardien Dibu Martínez tout en appelant le retour de joueurs italiens de calibre et de forte personnalité, citant notamment un nom familier : Domenico Berardi.



