Dino Zoff, capitaine de l’Italie championne du monde en 1982, s’est exprimé au sujet de l’Italie de Roberto Mancini dans un entretien accordé à Repubblica, après la défaite 0-2 contre la Belgique et avant le déplacement en Turquie.





Zoff, quelle impression vous a faite la première Italie du deuxième passage de Mancini ?

« Elle m’a semblé au départ très craintive. En première période, elle a beaucoup souffert. Ensuite, elle s’est battue, mais j’ai été frappé par cette tension que j’ai vue dès le début. »





Quelle est la voie à suivre désormais ?

« Il faut peu parler et beaucoup travailler. Ces trois autres matches de Ligue des nations seront importants, les joueurs pourront être ensemble. Nous sommes au début d’un nouveau parcours, et même s’il n’y a pas beaucoup de temps, je suis assez confiant. »



