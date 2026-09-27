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ZoffGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Zoff : « En faveur de Mancini, il y a le fait qu’on ne peut pas faire pire que ça, nous ne pouvons que nous améliorer »

Italie
R. Mancini
D. Zoff

L’ancien gardien de l’Italie championne du monde en 1982 évoque la crise de la sélection italienne

Dino Zoff, capitaine de l’Italie championne du monde en 1982, s’est exprimé au sujet de l’Italie de Roberto Mancini dans un entretien accordé à Repubblica, après la défaite 0-2 contre la Belgique et avant le déplacement en Turquie.


Zoff, quelle impression vous a faite la première Italie du deuxième passage de Mancini ?

« Elle m’a semblé au départ très craintive. En première période, elle a beaucoup souffert. Ensuite, elle s’est battue, mais j’ai été frappé par cette tension que j’ai vue dès le début. »


Quelle est la voie à suivre désormais ?

« Il faut peu parler et beaucoup travailler. Ces trois autres matches de Ligue des nations seront importants, les joueurs pourront être ensemble. Nous sommes au début d’un nouveau parcours, et même s’il n’y a pas beaucoup de temps, je suis assez confiant. »


  • Mancini a aligné une équipe avec une moyenne d’âge de 23 ans. Cette ligne tournée vers les jeunes vous convainc-elle ?

    « Les jeunes qui sont bons peuvent jouer même à 16 ans, selon moi. Les problèmes sont ailleurs. »


    Où l’Italie peut-elle progresser ?

    « Je dirais devant, c’est là qu’elle a eu des difficultés. Même quand nous sommes sortis dans la seconde période, nous n’avons pas marqué. Il faut rechercher de la qualité. »


    La tâche de Mancini est-elle plus ardue que lors de son premier mandat ?

    « Oui, c’est évident. Nous sortons d’une période noire. Il est aussi vrai qu’on ne peut pas faire pire que ça. Cela joue en sa faveur : il est plus facile de progresser. Dans la situation où nous sommes, nous pouvons seulement nous améliorer. »


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