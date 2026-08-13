Getty Images Sport
Traduit par
Zlatko Dalic retrouve le banc alors que l'ancien sélectionneur de la Croatie prend les rênes de l'équipe nationale des Émirats arabes unis
Dalic accepte le défi du Golfe
Dalic a officiellement fait son retour sur un banc de sélection après avoir trouvé un accord pour devenir le nouveau sélectionneur des Émirats arabes unis. Le technicien de 59 ans a quitté son poste à la tête de la Croatie le mois dernier après leur défaite 2-1 contre le Portugal en 16es de finale de la Coupe du monde. Ce choix marque le retour de Dalic aux Émirats arabes unis, neuf ans après son passage à Al Ain, où il avait mené l’équipe au titre de l’UAE Pro League en 2015.
- AFP
L’UEFA confirme la nomination croate
La Fédération des Émirats arabes unis de football (UAEFA) a publié une annonce officielle sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue à l’entraîneur expérimenté, qui a dirigé 111 matches internationaux durant son passage à la tête de la Croatie.
Dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, l’UAEFA a déclaré : « Bienvenue, Zlatko Dalic.
« La Fédération des Émirats arabes unis de football est heureuse d’annoncer la nomination du Croate au poste de nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Émirats arabes unis. »
L’entraîneur titré cherche sa rédemption
Le nouvel entraîneur nommé affiche un bilan exceptionnellement impressionnant sur la scène internationale, avec 62 victoires en 111 matches, soit le total le plus élevé pour un sélectionneur dans l’histoire de la Croatie depuis l’indépendance en 1990. Sous sa direction, son ancienne équipe a atteint la finale de la Coupe du monde 2018, décroché la troisième place au Qatar 2022 et terminé finaliste de la Ligue des nations de l’UEFA en 2022-2023. Le technicien expérimenté succède à Cosmin Olaroiu et entend insuffler de la stabilité ainsi qu’une culture de la gagne à l’effectif de cet État du Golfe.
- Getty Images Sport
La campagne de la Coupe d’Asie approche
Dalic dispose de plusieurs mois pour constituer son groupe et mettre en place son cadre tactique avant ses débuts officiels. Son premier test arrivera en janvier, lorsque les Émirats arabes unis affronteront le Vietnam lors de leur match d'ouverture de la Coupe d'Asie de l'AFC en Arabie saoudite. Le tournoi offre à Dalic une plateforme essentielle pour démontrer ses capacités dans le football asiatique tout en répondant aux attentes élevées des supporters des Émirats arabes unis.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles