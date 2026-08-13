La Fédération des Émirats arabes unis de football (UAEFA) a publié une annonce officielle sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue à l’entraîneur expérimenté, qui a dirigé 111 matches internationaux durant son passage à la tête de la Croatie.

Dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, l’UAEFA a déclaré : « Bienvenue, Zlatko ​Dalic.

« La Fédération des Émirats arabes unis de football est heureuse ​d’annoncer la nomination du Croate au poste de nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Émirats arabes unis. »