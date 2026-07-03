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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Zlatan Ibrahimović qualifie d’« vol » l’annulation du but croate et estime que le Portugal est « otage » de l’arrogance de Cristiano Ronaldo

Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
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Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
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Croatie

Il est clair qu’ils souhaitaient voir le Portugal de Ronaldo se qualifier pour les huitièmes de finale afin d’y défier l’Espagne.

Zlatan Ibrahimović, légende du football suédois, a exprimé sa colère après l’annulation d’un but croate dans les arrêts de jeu du match Portugal-Croatie, lors des 16es de finale de la Coupe du monde.

Jasmin Kušta avait égalisé pour la Croatie dans les ultimes secondes face au Portugal, mais l’arbitre, après consultation de la vidéo, a annulé la réalisation pour hors-jeu.

« La Gazzetta dello Sport » a rapporté les propos de l’attaquant, recueillis lors de son analyse du match pour la chaîne Fox Sports.

« C’était un match formidable, mais la VAR l’a gâché à la fin, a déclaré Ibra. Je ne vois aucune infraction sur le but égalisateur (2-2). »

Il a ajouté : « La VAR a annulé le but, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur intégré au ballon ne fonctionnait pas, soit il s’est passé quelque chose, car Renato Vega a touché le ballon, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’hors-jeu. »

Il a insisté : « Regardez l’angle de la rediffusion : le joueur croate n° 20 n’a pas touché le ballon et n’en a pas dévié la trajectoire, même légèrement. C’est le joueur portugais n° 13, Renato Vega, qui l’a touché. »

Il a conclu : « Comment peut-il y avoir hors-jeu ? Le défenseur adverse touche le ballon, puis soudain, l’attaquant croate se retrouve en position de hors-jeu ? C’est absurde. »

Les Croates, qui se sont battus de toutes leurs forces, ont été privés d’un moment de rêve en Coupe du monde. Quand on annule un but à la 90e minute, la décision doit être évidente. Or, ici, elle ne l’était pas. Ce n’était pas de l’arbitrage, mais un véritable vol. Pour moi, il est clair qu’on voulait que le Portugal et Ronaldo atteignent les huitièmes pour affronter l’Espagne. »

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa vitesse d’exécution.

    Zlatan Ibrahimović a adressé une critique cinglante à Cristiano Ronaldo, affirmant que les supporters portugais « auraient pu s'attendre à ce qui allait se passer ».

    Il a insisté : « On ne peut pas espérer remporter quoi que ce soit en 2026 avec Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, à la tête de l’attaque, surtout quand Gonçalo Ramos, qui est entré en jeu et a marqué un but, reste sur le banc. Ce n’est pas un leadership légendaire, c’est son ego qui retient l’équipe nationale en otage. »

    Il a poursuivi : « Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa rapidité de mouvement. Désormais, il se contente de rester dans la surface de réparation ; à ce stade, son aura et sa renommée le soutiennent davantage que ses pieds. Continuer à l’aligner comme titulaire relève de la pure folie, motivée par la nostalgie du passé. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez a fait basculer le match grâce à ses remplacements judicieux.

    Il a ajouté : « Au final, le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale, c’est ça le football… Parfois, les règles jouent en votre faveur, d’autres fois contre vous. C’est vraiment dommage que cette fois-ci, cela se soit fait aux dépens de la Croatie. »

    Il a ajouté : « Luka Modrić et Mateo Kovačić quittent le tournoi la tête haute. Ils ont tout donné, même si les choses ne se sont pas déroulées comme ils l’espéraient. »

    Dans l’ensemble, le Portugal a été supérieur et a réalisé une bonne prestation, mais la Croatie est aussi entrée sur le terrain pour marquer. Je n’ai pas été convaincu par les performances de Pedro Neto et Bruno Fernandes, en deçà des attentes, tandis que Rafael Leão a été excellent et a causé de sérieux problèmes à la défense croate.

    Il a conclu : « Roberto Martínez a fait basculer le match grâce à ses remplacements judicieux, en faisant entrer Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva et Gonçalo Ramos. Liao a également délivré une superbe passe décisive à Ramos, qui a marqué le but donnant l’avantage au Portugal. »

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