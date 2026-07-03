Zlatan Ibrahimović qualifie d’« vol » l’annulation du but croate et estime que le Portugal est « otage » de l’arrogance de Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimović, légende du football suédois, a exprimé sa colère après l’annulation d’un but croate dans les arrêts de jeu du match Portugal-Croatie, lors des 16es de finale de la Coupe du monde.

Jasmin Kušta avait égalisé pour la Croatie dans les ultimes secondes face au Portugal, mais l’arbitre, après consultation de la vidéo, a annulé la réalisation pour hors-jeu.

« La Gazzetta dello Sport » a rapporté les propos de l’attaquant, recueillis lors de son analyse du match pour la chaîne Fox Sports.

« C’était un match formidable, mais la VAR l’a gâché à la fin, a déclaré Ibra. Je ne vois aucune infraction sur le but égalisateur (2-2). »

Il a ajouté : « La VAR a annulé le but, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur intégré au ballon ne fonctionnait pas, soit il s’est passé quelque chose, car Renato Vega a touché le ballon, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’hors-jeu. »

Il a insisté : « Regardez l’angle de la rediffusion : le joueur croate n° 20 n’a pas touché le ballon et n’en a pas dévié la trajectoire, même légèrement. C’est le joueur portugais n° 13, Renato Vega, qui l’a touché. »

Il a conclu : « Comment peut-il y avoir hors-jeu ? Le défenseur adverse touche le ballon, puis soudain, l’attaquant croate se retrouve en position de hors-jeu ? C’est absurde. »

Les Croates, qui se sont battus de toutes leurs forces, ont été privés d’un moment de rêve en Coupe du monde. Quand on annule un but à la 90e minute, la décision doit être évidente. Or, ici, elle ne l’était pas. Ce n’était pas de l’arbitrage, mais un véritable vol. Pour moi, il est clair qu’on voulait que le Portugal et Ronaldo atteignent les huitièmes pour affronter l’Espagne. »