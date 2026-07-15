Zlatan Ibrahimovic explique en quoi Zinedine Zidane est l’homme de la situation pour l’équipe de France, suite à l’élimination en demi-finale face à l’Espagne de Kylian Mbappé et ses coéquipiers

Le long et prestigieux mandat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à sa fin. Le rêve de conclure son règne de 14 ans par un nouveau titre de champion du monde s’est envolé mardi soir, après une défaite 2-0 face à l’Espagne. Alors que Deschamps s’apprête à diriger son équipe une dernière fois lors du match pour la troisième place à Miami, le monde du football se tourne déjà vers son successeur.

Zinédine Zidane est depuis longtemps pressenti pour prendre les rênes des Bleus, et l’ancienne icône du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimović, estime que l’ex-entraîneur du Real Madrid est l’homme de la situation. Consultant pour Fox Sports, le Suédois a jugé que la sélection française avait paru « terne » face à l’Espagne et qu’elle avait manqué de l’étincelle nécessaire pour atteindre la finale.