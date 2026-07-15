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Zlatan Ibrahimovic explique en quoi Zinedine Zidane est l’homme de la situation pour l’équipe de France, suite à l’élimination en demi-finale face à l’Espagne de Kylian Mbappé et ses coéquipiers
Une nouvelle ère s’ouvre pour les Bleus.
Le long et prestigieux mandat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à sa fin. Le rêve de conclure son règne de 14 ans par un nouveau titre de champion du monde s’est envolé mardi soir, après une défaite 2-0 face à l’Espagne. Alors que Deschamps s’apprête à diriger son équipe une dernière fois lors du match pour la troisième place à Miami, le monde du football se tourne déjà vers son successeur.
Zinédine Zidane est depuis longtemps pressenti pour prendre les rênes des Bleus, et l’ancienne icône du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimović, estime que l’ex-entraîneur du Real Madrid est l’homme de la situation. Consultant pour Fox Sports, le Suédois a jugé que la sélection française avait paru « terne » face à l’Espagne et qu’elle avait manqué de l’étincelle nécessaire pour atteindre la finale.
- AFP
Zlatan approuve la gestion de Zidane
« Zidane a fait du bon travail au Real Madrid », constate Ibrahimovic. « Il a remporté trois Ligues des champions. Nous savons tous qu’il va prendre les rênes de l’équipe de France. Je pense qu’il va simplement poursuivre le travail entamé par Deschamps. Ce n’est pas difficile de choisir les joueurs : il dispose déjà de tous les éléments nécessaires. Ensuite, il devra insuffler son style de management à l’équipe, à sa manière. Mais je pense qu’il est davantage un manager qu’un entraîneur, car cette équipe n’a pas besoin d’un entraîneur. Elle a besoin d’un manager. »
Tout au long de sa carrière d’entraîneur, Zidane n’a dirigé que le Real Madrid, qu’il a mené vers une ère dorée entre 2016 et 2018, avec trois Ligues des champions consécutives et un titre de champion d’Espagne. De retour au bercail entre 2019 et 2021, il a ajouté un nouveau sacre national à son palmarès. Après la Coupe du monde 2022, il a refusé de prendre les rênes de l’équipe des États-Unis, préférant rester sans club afin de pouvoir prendre la tête des Bleus.
Le choix tactique du moment et la défaite espagnole
Après la rencontre, Didier Deschamps a pointé du doigt la qualité de l'arbitrage, contestant notamment la décision d'accorder un penalty à Lamine Yamal, transformé en ouverture du score par l'Espagne, avant de concéder que la Roja avait été supérieure sur le terrain. Analysant cette défaite en demi-finale, Zlatan Ibrahimovic a pointé les instants où, à ses yeux, le dispositif tactique en place n'avait pas su s'ajuster au fil du match. « Évidemment, aujourd’hui, quelques éléments supplémentaires auraient pu être apportés pendant le match », a-t-il ajouté. « C’est là toute la difficulté pour un entraîneur, et c’est pour cela qu’ils sont entraîneurs ou managers. Ils doivent trouver et savoir à quel moment agir, quand changer de stratégie. »
Il a également jugé insuffisant le niveau d’implication des Bleus : « J’ai eu l’impression que les joueurs français n’étaient pas “vivants”, pas assez actifs. On ne veut pas prendre un but de l’Espagne puis se contenter de courir après le ballon ; ils auraient pu en faire davantage. L’Espagne était la meilleure équipe », a-t-il admis, concédant que le meilleur collectif avait atteint la finale.
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Le respect de l'héritage de Deschamps
Tout en appelant au changement, Ibrahimovic a tenu à saluer l’œuvre de Deschamps, qui s’en va. « Peu de joueurs exceptionnels deviennent des entraîneurs exceptionnels », avait-il précédemment souligné. « Il a remporté une Coupe du monde, gagné la Ligue des Nations, perdu une finale de l’Euro et une autre de la Coupe du monde… Les gens croient que c’est simple parce qu’il dispose de nombreuses stars sur le terrain, mais ce n’est pas le cas : il y a tant d’éléments à gérer, tant d’influences à exercer et de fils à tenir. Ils gagnent toujours des trophées, et quand ce n’est pas le cas, ils demeurent parmi les meilleurs, au plus haut niveau ; c’est simplement la dernière marche qui leur échappe. »
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