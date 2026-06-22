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Zlatan Ibrahimović étrille la Belgique après un match nul 0-0 contre l’Iran qui maintient ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde en suspens
Zlatan livre un match soporifique
Zlatan Ibrahimović n’a jamais eu sa langue dans sa poche, et l’ancien buteur suédois, désormais commentateur, n’a pas fait dans la dentelle après le match nul 0-0 de la Belgique face à l’Iran. Au micro de FOX Sports aux côtés de son ex-coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry, il a livré une analyse sans filtres du spectacle proposé par les hommes de Rudi Garcia.
« En première mi-temps, j’ai failli m’endormir ; en seconde, je me suis endormi. Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur ce match, encore un match nul, alors voyons ce qui se passera lors du prochain match. Mais bon, je vais laisser mes coéquipiers s’exprimer à ce sujet », a déclaré Ibrahimovic.
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Rudi Garcia appelle au calme
Malgré les critiques croissantes et les remarques cinglantes de Zlatan, le sélectionneur belge Rudi Garcia a appelé les supporters et les médias à garder leur sang-froid. Le technicien français a insisté sur le fait que, si l’absence de victoire est décevante, la panique n’est pas une solution, l’équipe restant maître de son destin.
« Nous n’avons pas remporté la victoire, c’est dommage, mais nous devons maintenant rester calmes face à cette situation et nous concentrer sur le match contre la Nouvelle-Zélande », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.
Courtois pointe du doigt les problèmes de finition
L'analyse de la performance de la Belgique par l'entraîneur a reçu l'assentiment de Thibaut Courtois. Le gardien de but a estimé que l'équipe se créait suffisamment d'occasions, mais qu'elle peinait à les convertir en buts.
« Au final, ce qui nous manque, ce sont les buts. Tant lors du match contre l'Égypte qu'aujourd'hui face à l'Iran, nous avons eu de nombreuses occasions, mais nous n'avons pas réussi à marquer et c'est cela qui fait la différence dans les matchs », a admis Courtois dans la zone mixte.
- AFP
La pression s'intensifie sur les Red Devils
Après deux journées dans le groupe G, la Belgique compte seulement deux points, suite à un nouveau partage 1-1 face à l’Égypte. L’ère de la « génération dorée » étant désormais révolue, les Diables Rouges peinent à imposer leur rythme offensif et voient leurs espoirs de qualification se réduire avant un dernier match décisif contre la Nouvelle-Zélande. Pour un effectif qui aligne pourtant plusieurs des créateurs les plus cotés du football mondial, l’inefficacité offensive est devenue un problème flagrant.