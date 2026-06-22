Zlatan Ibrahimović étrille la Belgique après un match nul 0-0 contre l’Iran qui maintient ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde en suspens

Zlatan Ibrahimović n’a jamais eu sa langue dans sa poche, et l’ancien buteur suédois, désormais commentateur, n’a pas fait dans la dentelle après le match nul 0-0 de la Belgique face à l’Iran. Au micro de FOX Sports aux côtés de son ex-coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry, il a livré une analyse sans filtres du spectacle proposé par les hommes de Rudi Garcia.

« En première mi-temps, j’ai failli m’endormir ; en seconde, je me suis endormi. Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur ce match, encore un match nul, alors voyons ce qui se passera lors du prochain match. Mais bon, je vais laisser mes coéquipiers s’exprimer à ce sujet », a déclaré Ibrahimovic.