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Ibrahimovic-BelgiumGetty/GOAL
Donny Afroni

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Zlatan Ibrahimović étrille la Belgique après un match nul 0-0 contre l’Iran qui maintient ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde en suspens

Belgique
Z. Ibrahimovic
Coupe du monde
Iran

La campagne de la Belgique en Coupe du monde a connu un début laborieux après deux matchs nuls consécutifs. Si le compteur de points reste préoccupant, ce sont surtout les performances des Diables Rouges qui ont attiré les critiques les plus virulentes dans le monde du football. Zlatan Ibrahimovic n’a ainsi pas mâché ses mots pour commenter le dernier partage contre l’Iran, livrant une analyse cinglante de la prestation sans mordant des Belges.

  • Zlatan livre un match soporifique

    Zlatan Ibrahimović n’a jamais eu sa langue dans sa poche, et l’ancien buteur suédois, désormais commentateur, n’a pas fait dans la dentelle après le match nul 0-0 de la Belgique face à l’Iran. Au micro de FOX Sports aux côtés de son ex-coéquipier du FC Barcelone Thierry Henry, il a livré une analyse sans filtres du spectacle proposé par les hommes de Rudi Garcia.

    « En première mi-temps, j’ai failli m’endormir ; en seconde, je me suis endormi. Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur ce match, encore un match nul, alors voyons ce qui se passera lors du prochain match. Mais bon, je vais laisser mes coéquipiers s’exprimer à ce sujet », a déclaré Ibrahimovic.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rudi Garcia appelle au calme

    Malgré les critiques croissantes et les remarques cinglantes de Zlatan, le sélectionneur belge Rudi Garcia a appelé les supporters et les médias à garder leur sang-froid. Le technicien français a insisté sur le fait que, si l’absence de victoire est décevante, la panique n’est pas une solution, l’équipe restant maître de son destin.

    « Nous n’avons pas remporté la victoire, c’est dommage, mais nous devons maintenant rester calmes face à cette situation et nous concentrer sur le match contre la Nouvelle-Zélande », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

  • Courtois pointe du doigt les problèmes de finition

    L'analyse de la performance de la Belgique par l'entraîneur a reçu l'assentiment de Thibaut Courtois. Le gardien de but a estimé que l'équipe se créait suffisamment d'occasions, mais qu'elle peinait à les convertir en buts.

    « Au final, ce qui nous manque, ce sont les buts. Tant lors du match contre l'Égypte qu'aujourd'hui face à l'Iran, nous avons eu de nombreuses occasions, mais nous n'avons pas réussi à marquer et c'est cela qui fait la différence dans les matchs », a admis Courtois dans la zone mixte.

  • USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

    La pression s'intensifie sur les Red Devils

    Après deux journées dans le groupe G, la Belgique compte seulement deux points, suite à un nouveau partage 1-1 face à l’Égypte. L’ère de la « génération dorée » étant désormais révolue, les Diables Rouges peinent à imposer leur rythme offensif et voient leurs espoirs de qualification se réduire avant un dernier match décisif contre la Nouvelle-Zélande. Pour un effectif qui aligne pourtant plusieurs des créateurs les plus cotés du football mondial, l’inefficacité offensive est devenue un problème flagrant.

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