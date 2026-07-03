Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

Traduit par

Zlatan Ibrahimović est formel : l’annulation du but croate relève d’un « vol » caractérisé, tandis que le Portugal resterait « otage » de l’arrogance de Cristiano Ronaldo

Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Coupe du monde
Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
Portugal
Croatie

Il est clair qu’ils souhaitaient voir le Portugal et Ronaldo se qualifier pour les huitièmes de finale afin d’affronter l’Espagne.

Zlatan Ibrahimović, légende du football suédois, a exprimé sa colère après l’annulation d’un but croate dans les arrêts de jeu du match opposant la Croatie au Portugal, lors des 16es de finale de la Coupe du monde.

Juranovič avait égalisé pour la Croatie dans les dernières secondes face au Portugal, mais l’arbitre, après consultation de la vidéo, a annulé le but pour hors-jeu.

La Gazzetta dello Sport a relayé ses propos tenus sur Fox Sports.

« C'était un match formidable, mais la VAR l'a gâché à la fin, a déclaré Ibra. Je ne vois aucune irrégularité dans le but égalisateur (2-2). »

Il a ajouté : « La VAR a annulé le but, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur intégré au ballon ne fonctionnait pas, soit il s’est passé quelque chose, car Renato Vega a touché le ballon, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’hors-jeu. »

Il a insisté : « Regardez l’angle de la rediffusion : le joueur croate n° 20 n’a pas touché le ballon et n’en a pas dévié la trajectoire, même légèrement. C’est le joueur portugais n° 13, Renato Vega, qui l’a touché. »

Il a conclu : « Comment peut-il y avoir hors-jeu ? Le défenseur adverse touche le ballon, puis soudain, l’attaquant croate se retrouve en position de hors-jeu ? C’est absurde. »

Les Croates, qui se sont battus de toutes leurs forces, ont été privés d’un moment de rêve en Coupe du monde. Quand on annule un but à la 90e minute, la décision doit être évidente. Or, ici, elle ne l’était pas. Ce n’était pas de l’arbitrage, mais un véritable vol. Pour moi, il est évident qu’ils voulaient que le Portugal et Ronaldo se qualifient pour les huitièmes de finale afin d’affronter l’Espagne. »

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa vivacité

    Zlatan Ibrahimović a adressé une critique cinglante à Cristiano Ronaldo, affirmant que les supporters portugais « auraient dû s'attendre à ce qui allait se passer ».

    Il a insisté : « On ne peut pas espérer remporter quoi que ce soit en 2026 avec Cristiano Ronaldo, qui aura 41 ans, à la pointe de l’attaque, surtout quand Gonçalo Ramos, qui est entré en jeu et a marqué, reste sur le banc. Ce n’est pas un leadership légendaire, c’est son ego qui tient l’équipe nationale en otage. »

    Il a conclu : « Ronaldo a perdu son toucher de balle et sa vivacité. Aujourd’hui, il se contente de squatter la surface de réparation ; à ce stade, son aura et sa renommée comptent plus que ses pieds. Le maintenir titulaire relève de la pure folie, dictée par la nostalgie. »

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez a fait basculer le match grâce à ses remplacements judicieux.

    Il a ajouté : « Au final, le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale, c'est ça le football… Parfois, les règles jouent en votre faveur, d'autres fois contre vous. C'est vraiment dommage que cette fois-ci, cela se soit fait aux dépens de la Croatie. »

    Il a ajouté : « Luka Modrić et Mateo Kovačić quittent le tournoi la tête haute. Ils ont tout donné, même si les choses ne se sont pas déroulées comme ils l’espéraient. »

    Dans l’ensemble, le Portugal a été supérieur et a réalisé une bonne prestation, mais la Croatie est aussi entrée sur la pelouse avec l’intention de marquer. Je n’ai pas apprécié les performances de Pedro Neto et Bruno Fernandes, en deçà des attentes, tandis que Rafael Leão a été excellent et a posé de gros problèmes à la défense croate.

    Il a conclu : « Roberto Martínez a fait basculer le match grâce à ses remplacements judicieux, en faisant entrer Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva et Gonçalo Ramos. Liao a également délivré une superbe passe décisive à Ramos, qui a marqué le but donnant l’avantage au Portugal. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Espagne crest
Espagne
ESP