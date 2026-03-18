Zlatan Ibrahimovic décroche un tout nouveau poste alors qu'il se prépare à participer à la Coupe du monde 2026

Fidèle à lui-même, Zlatan a fait cette annonce avec l'assurance qui le caractérise. Dans ce clip promotionnel, l'ancien joueur de Manchester United et du FC Barcelone sirote un café sur une place tranquille de Milan, s'adressant directement aux spectateurs alors que l'hiver touche à sa fin.

Dans la publicité, Ibrahimovic déclare : « Où sont passés tous les gens ? Les Jeux olympiques sont terminés, mais ce n’est pas une raison pour être triste et déprimé. Ça faisait du bien, non ? Encourager vos couleurs rouge, blanc et bleu… toutes ces médailles d’or, c’était sympa. Mais la neige fond maintenant et vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez voir les meilleurs du monde. J'ai une bonne nouvelle pour le peuple américain. Non seulement la Coupe du monde de la FIFA arrive sur Fox cet été… mais Zlatan aussi. À bientôt et de rien, Amérique. »