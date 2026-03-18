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Zlatan Ibrahimovic décroche un tout nouveau poste alors qu'il se prépare à participer à la Coupe du monde 2026
Une icône suédoise sur les scènes américaines
Sa présence garantit que, même si la Suède ne parvient pas à surmonter les obstacles de ses barrages contre l'Ukraine et, éventuellement, la Pologne ou l'Albanie, le « Lion » restera au premier plan. La chaîne américaine Fox Sports a dévoilé cette signature à travers une publicité cinématographique tournée à Milan, mettant en avant les 24 ans d'expérience d'Ibrahimovic et ses 122 sélections avec la Suède. Auteur d'un record de 62 buts, il incarne la voix incontournable du football suédois pour le public américain, alors que celui-ci se prépare à vivre un été historique.
« De rien, Amérique »
Fidèle à lui-même, Zlatan a fait cette annonce avec l'assurance qui le caractérise. Dans ce clip promotionnel, l'ancien joueur de Manchester United et du FC Barcelone sirote un café sur une place tranquille de Milan, s'adressant directement aux spectateurs alors que l'hiver touche à sa fin.
Dans la publicité, Ibrahimovic déclare : « Où sont passés tous les gens ? Les Jeux olympiques sont terminés, mais ce n’est pas une raison pour être triste et déprimé. Ça faisait du bien, non ? Encourager vos couleurs rouge, blanc et bleu… toutes ces médailles d’or, c’était sympa. Mais la neige fond maintenant et vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez voir les meilleurs du monde. J'ai une bonne nouvelle pour le peuple américain. Non seulement la Coupe du monde de la FIFA arrive sur Fox cet été… mais Zlatan aussi. À bientôt et de rien, Amérique. »
Une vitrine mondiale réunissant de nombreuses stars
La vidéo promotionnelle mêle des images des Jeux de Milan-Cortina à des moments emblématiques mettant en scène des stars telles que Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Elle montre également Kylian Mbappé et Christian Pulisic en train de célébrer leur victoire, aux côtés de l'image historique de Lionel Messi embrassant le trophée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Un nouveau chapitre pour celui qui a remporté 32 trophées
Ce poste de commentateur marque une étape importante dans la carrière d'Ibrahimovic depuis qu'il a raccroché les crampons. Depuis qu'il a mis fin à sa carrière de joueur, il est resté actif en tant que conseiller, mais ce contrat télévisuel le ramène sur le devant de la scène du football mondial. En brandissant devant la caméra le ballon officiel de la Coupe du monde 2026 d'Adidas, Zlatan a confirmé qu'il serait prêt pour le coup d'envoi le 11 juin.
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