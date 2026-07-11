Intervenant comme consultant pour la chaîne de télévision Fox Sports durant la compétition, Zlatan Ibrahimovic a ouvertement critiqué la décision radicale de Domenico Garcia de faire entrer Loïs Openda, 24 ans, en remplacement de Thibaut Courtois, alors qu’il restait 19 minutes à jouer.

L’ancien attaquant de l’AC Milan s’est dit « totalement perplexe » quant aux raisons qui ont poussé le staff des Diables Rouges à privilégier le portier de Manchester United plutôt que Penders, resté sur le banc durant tout le Mondial après une saison en prêt à Strasbourg. Ibrahimovic a assumé ses propos : « Je tiens le sélectionneur national pour responsable de cette défaite. C’est une décision qui a coûté la victoire à la Belgique. »

Il a également remis en question les critères de sélection de Garcia : « Pourquoi remplacer Courtois par Senne Lammens, de Manchester United, alors que Mike Penders reste sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n’est pas ainsi qu’on sélectionne un gardien pour une équipe nationale. Surtout quand on voit ce qui se passe ensuite. »