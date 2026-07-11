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Zlatan Ibrahimovic critique vertement Senne Lammens, qu’il estime « surestimé », et impute l’élimination de la Belgique contre l’Espagne en Coupe du monde à la décision d’avoir fait entrer le gardien de Manchester United
L'Espagne élimine les Diables Rouges
La Belgique a vu ses rêves de Coupe du monde s’envoler après une défaite 2-1 face à l’Espagne en quart de finale à Los Angeles. Le remplaçant espagnol Mikel Merino a inscrit le but de la victoire à la 88^e minute, profitant d’une erreur fatale du gardien belge Lammens, qui n’a pas réussi à capter un tir lointain de Pau Cubarsi après avoir remplacé Courtois, blessé, plus tôt dans la mi-temps. Cette élimination douloureuse a provoqué les critiques acerbes de la légende suédoise Ibrahimovic, qui a clairement imputé l’échec aux choix tactiques de Garcia.
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Zlatan critique ouvertement les choix de l'entraîneur.
Intervenant comme consultant pour la chaîne de télévision Fox Sports durant la compétition, Zlatan Ibrahimovic a ouvertement critiqué la décision radicale de Domenico Garcia de faire entrer Loïs Openda, 24 ans, en remplacement de Thibaut Courtois, alors qu’il restait 19 minutes à jouer.
L’ancien attaquant de l’AC Milan s’est dit « totalement perplexe » quant aux raisons qui ont poussé le staff des Diables Rouges à privilégier le portier de Manchester United plutôt que Penders, resté sur le banc durant tout le Mondial après une saison en prêt à Strasbourg. Ibrahimovic a assumé ses propos : « Je tiens le sélectionneur national pour responsable de cette défaite. C’est une décision qui a coûté la victoire à la Belgique. »
Il a également remis en question les critères de sélection de Garcia : « Pourquoi remplacer Courtois par Senne Lammens, de Manchester United, alors que Mike Penders reste sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n’est pas ainsi qu’on sélectionne un gardien pour une équipe nationale. Surtout quand on voit ce qui se passe ensuite. »
Le gardien de but est considéré comme surévalué.
La bourde de Lammens fait de lui le premier gardien remplaçant à commettre une erreur entraînant un but en Coupe du monde depuis Dimbi Tubilandu, avec la RD Congo contre la Yougoslavie en 1974. Ibrahimovic n’a pas mâché ses mots, jugeant la prestation de Lammens bien en deçà des standards internationaux et affirmant que Penders possédait des qualités nettement supérieures.
L’emblématique ex-capitaine suédois s’est montré catégorique : « Lammens n’est pas un bon gardien à ce niveau. Il est surestimé. Penders est bien meilleur, et tout le monde peut le constater. »
Il a ensuite conclu sa critique par un bilan accablant du staff technique belge, soulignant qu’il « gérait très mal la situation. C’est honteux. Honte à vous, sélectionneur et entraîneur des gardiens. »
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L’équipe d’Espagne affronte la France
Grâce à cette victoire spectaculaire, l'Espagne se qualifie pour les demi-finales, où elle affrontera la France dans un choc au sommet pour une place en finale, prévue mardi à Dallas. Alors que les champions d'Europe se préparent à un test de taille face aux Bleus, la sélection belge rentre chez elle profondément déçue, dans un climat d'incertitude totale quant à l'avenir de Garcia.
Pour Lammens, le défi consistera désormais à retrouver rapidement sa force mentale avant de retrouver l’équipe première de Manchester United.
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