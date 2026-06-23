Zlatan Ibrahimovic affirme que Lionel Messi est « dans une catégorie à part », au-dessus de Diego Maradona et Pelé, alors que l'Argentine a connu un début « incroyable » dans sa campagne pour la Coupe du monde 2026

Zlatan Ibrahimovic, ancien attaquant du FC Barcelone et de l’AC Milan, estime que le dernier exploit de Messi a mis fin au débat de longue date sur le meilleur joueur de l’histoire du football. Il a également salué la régularité dont Messi a fait preuve pendant près de deux décennies au plus haut niveau.

S’adressant à FOX Sports, Ibrahimovic a déclaré : « Pour moi, le débat est désormais clos. Devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, remporter le titre, dominer la compétition sur plusieurs générations et rester au plus haut niveau à 38 ans : que peut-on demander de plus ?

« Pendant des années, on l’a comparé à tous les autres, mais même les plus grands avant lui ne peuvent rivaliser avec l’ensemble de son œuvre. Pelé, Maradona, Cruyff : tous ont été brillants, mais les statistiques, la longévité et les trophées de Messi le placent dans une catégorie à part. »