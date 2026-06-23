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Zlatan Ibrahimovic affirme que Lionel Messi est « dans une catégorie à part », au-dessus de Diego Maradona et Pelé, alors que l'Argentine a connu un début « incroyable » dans sa campagne pour la Coupe du monde 2026
Le capitaine de l'Argentine inscrit une nouvelle page d'histoire
Messi a ajouté un nouveau chapitre à sa carrière internationale déjà légendaire : l’Argentine, championne en titre, a battu l’Autriche 2-0 en Coupe du monde 2026 et s’est ainsi assurée une place en phase à élimination directe. L’attaquant de l’Inter Miami a certes manqué un penalty accordé après consultation du VAR en début de rencontre, mais il a immédiatement rebondi en inscrivant un doublé.
Il a finalement réagi avec sang-froid en inscrivant un doublé, conduisant l’Albiceleste vers la victoire et portant son total en Coupe du monde à 18 buts, ce qui consolide son statut de meilleur buteur de l’histoire de la compétition masculine. Ce nouveau exploit confirme son excellente forme après son triplé lors du premier match de groupe face à l’Algérie.
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Ibrahimović met fin au débat.
Zlatan Ibrahimovic, ancien attaquant du FC Barcelone et de l’AC Milan, estime que le dernier exploit de Messi a mis fin au débat de longue date sur le meilleur joueur de l’histoire du football. Il a également salué la régularité dont Messi a fait preuve pendant près de deux décennies au plus haut niveau.
S’adressant à FOX Sports, Ibrahimovic a déclaré : « Pour moi, le débat est désormais clos. Devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, remporter le titre, dominer la compétition sur plusieurs générations et rester au plus haut niveau à 38 ans : que peut-on demander de plus ?
« Pendant des années, on l’a comparé à tous les autres, mais même les plus grands avant lui ne peuvent rivaliser avec l’ensemble de son œuvre. Pelé, Maradona, Cruyff : tous ont été brillants, mais les statistiques, la longévité et les trophées de Messi le placent dans une catégorie à part. »
La série de performances exceptionnelles se poursuit
Après son triplé face à l’Algérie, Messi a inscrit un doublé contre l’Autriche, portant à cinq son total de buts en seulement deux matchs dans la compétition. Ibrahimovic a alors lancé une boutade en comparant son propre palmarès en Coupe du monde à celui de l’Argentin.
« Cinq buts en deux matchs. Moi, je n’ai marqué aucun but en deux Coupes du monde », a ajouté Ibrahimovic. « Je suis donc heureux pour lui, et j’espère qu’il va continuer sur sa lancée. C’est son anniversaire dans quelques jours, alors laissons-le en profiter, car nous profitons tous de le voir jouer ainsi : incroyable, tout simplement incroyable, il n’y a pas de mots.
« On peut certes évoquer le collectif argentin, ses tactiques et sa capacité à maîtriser les rencontres, mais quand il s’agit de faire la différence, une constante émerge : Lionel Messi. »
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L'Argentine se qualifie pour les huitièmes de finale
L'Argentine aborde son dernier match du groupe J contre la Jordanie en pleine confiance, après avoir remporté ses deux premières rencontres. Sa qualification pour les huitièmes de finale étant déjà assurée, Lionel Scaloni a la possibilité de faire tourner son effectif, même s'il reste à voir si Messi sera mis au repos ou s'il continuera à mener l'équipe dès le coup d'envoi.