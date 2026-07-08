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Zlatan Ibrahimovic adresse un avertissement à l’Argentine : selon lui, Lionel Messi « a besoin d’aide », tout en saluant la « bête » qu’est la mégastar de l’Inter Miami
Ibrahimovic salue Messi, « l'animal »
Messi a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps en guidant l’Argentine vers une remontée spectaculaire face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Menés 2-0 à Atlanta, les Argentins ont renversé la vapeur grâce à une passe décisive de Messi pour Cristian Romero, avant que la Pulga n’égalise lui-même et n’ouvre la voie au but victorieux d’Enzo Fernández dans le temps additionnel. Cette performance a impressionné Ibrahimovic, qui a salué la détermination de son ancien coéquipier du FC Barcelone.
Interrogé sur Fox Sports, Ibrahimovic a souligné un changement net dans l’attitude de Messi alors que le spectre d’une élimination se profilait : « On voit bien que quelque chose a changé. Il a basculé (après le 2-0). Il s’est transformé en bête et personne ne pouvait l’arrêter », a déclaré l’ancien attaquant du Barça. « On voit à quel point c’est important pour lui. Il a peut-être tout gagné, quel que soit le nombre de Ballons d’Or qu’il a remportés, mais il en veut toujours plus. »
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Un avertissement à l’intention des joueurs remplaçants
Malgré les célébrations qui ont suivi le coup de sifflet final, au cours desquelles on a pu voir un Messi en larmes embrassé par ses coéquipiers, Ibrahimovic a formulé une critique sévère à l’égard du reste de l’équipe argentine. La légende suédoise a laissé entendre que les champions en titre s’appuyaient trop sur un joueur de 39 ans qui surpasse actuellement tous les autres participants du tournoi. Messi est actuellement en tête de la course au Soulier d’or avec huit buts, devant Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui en ont tous deux marqué sept.
Ibrahimovic est formel : l’Albiceleste ne peut pas se reposer sur Messi à chaque match à élimination directe. Il a ajouté : « Pour être un peu critique, ses coéquipiers doivent se montrer plus à la hauteur et l’aider. Il est d’un tout autre niveau. Si Messi continue ainsi jusqu’à la fin, personne ne sera surpris. Mais il a besoin d’aide. »
Henry se joint aux éloges adressés au magicien
Thierry Henry, qui accompagnait Zlatan Ibrahimovic lors de l’émission, s’est dit tout aussi fasciné par la capacité de Messi à défier l’âge et les attentes sur la scène mondiale. L’attaquant de l’Inter Miami totalise désormais 21 buts en Coupe du monde au cours de sa carrière, dépassant ainsi des légendes telles que Miroslav Klose et conservant son avance sur la superstar française Kylian Mbappé, auteur de 19 buts dans l’épreuve. Henry a comparé la carrière de Messi à une production hollywoodienne qui semble presque trop belle pour être vraie.
« Si on écrivait ce scénario, ce serait le genre de film dont on se dit qu’il ne pourrait jamais être réel. Le genre où l’on se dit que le réalisateur est allé trop loin », a fait remarquer Henry lors de l’analyse. « Mais Messi écrit ce genre d’histoire, ce type écrit l’histoire avec ses pieds. »
Après ce retour en force face à l’Égypte, son total en sélection s’élève désormais à 125 buts en 204 sélections.
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Le parcours vers les quarts de finale
L’Argentine se concentre désormais sur son quart de finale contre la Suisse, programmé ce samedi à Kansas City. Les Suisses, qualifiés après un succès aux tirs au but face à la Colombie, représenteront le prochain obstacle pour l’équipe de Lionel Scaloni, déterminée à défendre son titre. Messi lui-même a reconnu la difficulté du parcours jusqu’ici, saluant la résilience du groupe malgré les frayeurs du début en Géorgie.
« Ça s’est compliqué à 0-2 et c’était très grisant de pouvoir renverser la situation », a déclaré Messi après le match. « Ce n’est pas facile de revenir au score après avoir été menés 0-2, mais ce groupe n’abandonne jamais et se bat jusqu’au bout. Ce que ce groupe a accompli aujourd’hui lors de ce match de qualification est incroyable. »
En cas de qualification, ils affronteraient en demi-finale le vainqueur du quart de finale opposant l’Angleterre à la Norvège.
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