Zlatan Ibrahimovic adresse un avertissement à l’Argentine : selon lui, Lionel Messi « a besoin d’aide », tout en saluant la « bête » qu’est la mégastar de l’Inter Miami

Messi a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps en guidant l’Argentine vers une remontée spectaculaire face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Menés 2-0 à Atlanta, les Argentins ont renversé la vapeur grâce à une passe décisive de Messi pour Cristian Romero, avant que la Pulga n’égalise lui-même et n’ouvre la voie au but victorieux d’Enzo Fernández dans le temps additionnel. Cette performance a impressionné Ibrahimovic, qui a salué la détermination de son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Interrogé sur Fox Sports, Ibrahimovic a souligné un changement net dans l’attitude de Messi alors que le spectre d’une élimination se profilait : « On voit bien que quelque chose a changé. Il a basculé (après le 2-0). Il s’est transformé en bête et personne ne pouvait l’arrêter », a déclaré l’ancien attaquant du Barça. « On voit à quel point c’est important pour lui. Il a peut-être tout gagné, quel que soit le nombre de Ballons d’Or qu’il a remportés, mais il en veut toujours plus. »