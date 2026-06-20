Zlatan Ibrahimovic a été ironiquement sacré « meilleur joueur de l'histoire de l'Inter » après le chaos survenu chez son rival local, l'AC Milan

Materazzi a axé ses propos sur les difficultés organisationnelles actuelles du Milan et sur les critiques visant la direction du club. Évoquant le rôle d’Ibrahimovic au sein de la hiérarchie des Rossoneri, l’ancien international italien a suggéré avec sarcasme que son ancien rival aidait davantage l’Inter que le Milan.

Materazzi a ironisé : « Pour moi, il ne s'agissait que de problèmes sur le terrain. Pour lui, je ne sais pas, mais je ne peux rien lui dire car, vu ce qu'il fait, c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'Inter. »