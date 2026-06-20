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Zlatan Ibrahimovic a été ironiquement sacré « meilleur joueur de l'histoire de l'Inter » après le chaos survenu chez son rival local, l'AC Milan
Ibrahimović dans le viseur de Materazzi
La rivalité de longue date entre Materazzi et Ibrahimovic a refait surface, cette fois-ci en dehors du terrain. Invité du podcast « La Tripletta », l'ancien défenseur de l'Inter s'est moqué de l'influence actuelle d'Ibrahimovic au Milan AC, où le Suédois occupe un poste de conseiller senior au sein de RedBird.
- AFP
« Le plus grand de l’histoire de l’Inter »
Materazzi a axé ses propos sur les difficultés organisationnelles actuelles du Milan et sur les critiques visant la direction du club. Évoquant le rôle d’Ibrahimovic au sein de la hiérarchie des Rossoneri, l’ancien international italien a suggéré avec sarcasme que son ancien rival aidait davantage l’Inter que le Milan.
Materazzi a ironisé : « Pour moi, il ne s'agissait que de problèmes sur le terrain. Pour lui, je ne sais pas, mais je ne peux rien lui dire car, vu ce qu'il fait, c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'Inter. »
Materazzi revient sur l'époque où l'Inter a réalisé le triplé
L'ancien défenseur a rappelé le départ d'Ibrahimovic vers le Barça en 2009, un transfert qui avait permis l'arrivée de Samuel Eto'o au Giuseppe Meazza.
Revenant sur ce transfert, Materazzi a déclaré : « Je remercierai toujours M. Ibrahimovic d'être parti à Barcelone et de nous avoir apporté Eto'o. »
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La direction du Milan fait l'objet d'une attention croissante
Tous les regards resteront tournés vers la direction du Milan, alors que la pression monte pour rétablir la stabilité. Face aux critiques qui fusent de toutes parts, Ibrahimovic et les dirigeants du club devront démontrer que leur stratégie est capable de produire des résultats. Malgré la nomination de Ruben Amorim au poste d’entraîneur, l’attention restera sans doute focalisée sur la manière dont ils comptent renforcer l’effectif et régler les problèmes en coulisses.