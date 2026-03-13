Zirkzee sur le point de quitter Manchester United : il ne joue plus et ne fait plus partie des plans, qui pourrait le recruter en Serie A ?

Des chiffres qui éloignent de plus en plus Joshua Zirkzee de Manchester United. En attaque, l'ancien joueur de Bologne est devancé par Matheus Cunha et Sesko – tous deux arrivés cet été pour un montant total de près de 150 millions d'euros – et dans quelques mois, les projecteurs du marché des transferts se braqueront à nouveau sur lui. Acheté 42,5 millions d'euros à l'été 2024, la valeur du joueur a désormais baissé et la Serie A pourrait faire de nouvelles tentatives pour le ramener en Italie : la Roma reste à l'affût, sachant qu'elle va se séparer de Ferguson et probablement de Dovbyk ; le Milan – qui s'était déjà intéressé à lui lorsqu'il était à Bologne – va apporter des changements en attaque ; l'Inter pourrait procéder à un transfert important et il n'est pas exclu qu'elle se tourne vers Zirkzee ; enfin, la Juventus pourrait également libérer une place en cas de départ de (au moins l'un parmi) David, Openda et Vlahovic.