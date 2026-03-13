À chaque période de transfert, le nom de Joshua Zirkzee a été associé à la Serie A. Depuis que l'attaquant néerlandais a quitté Bologne pour rejoindre Manchester United, il a toujours laissé la porte ouverte à un retour futur en Italie : le joueur garde de bons souvenirs de son expérience chez les Rossoblù où, en termes de statistiques, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière après celle passée à Anderlecht. En Angleterre, en revanche, il peine à s'imposer comme titulaire. Arrivé à l'une des pires périodes de l'histoire des Red Devils, il n'a toujours pas réussi, en un an et demi, à atteindre le niveau qu'il avait à Bologne. Et cet été, il pourrait bien faire ses valises.
Zirkzee sur le point de quitter Manchester United : il ne joue plus et ne fait plus partie des plans, qui pourrait le recruter en Serie A ?
LA SITUATION DE ZIRKZEE À MANCHESTER UNITED
Le contrat de Zirkzee avec Manchester United expire en juin 2029, mais tout porte à croire qu'il pourrait quitter le club anglais avant la fin de son contrat ; s'il n'en avait tenu qu'à lui, il serait déjà parti en janvier – lorsque l'AS Rome s'était intéressé à lui – afin de ne pas perdre sa place en équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026. En attendant de savoir s'il fera partie de la sélection néerlandaise, il reste en marge des plans de United : c'était déjà le cas sous Amorim et cela l'est encore depuis l'arrivée de Carrick. Depuis le début de la saison, l'attaquant a totalisé 20 apparitions toutes compétitions confondues, mais seulement quatre en tant que titulaire ; si l'on ne considère que les cinq derniers matchs de Premier League, le total des minutes jouées n'atteint même pas la demi-heure.
OÙ ZIRKZEE PEUT-IL ALLER ?
Des chiffres qui éloignent de plus en plus Joshua Zirkzee de Manchester United. En attaque, l'ancien joueur de Bologne est devancé par Matheus Cunha et Sesko – tous deux arrivés cet été pour un montant total de près de 150 millions d'euros – et dans quelques mois, les projecteurs du marché des transferts se braqueront à nouveau sur lui. Acheté 42,5 millions d'euros à l'été 2024, la valeur du joueur a désormais baissé et la Serie A pourrait faire de nouvelles tentatives pour le ramener en Italie : la Roma reste à l'affût, sachant qu'elle va se séparer de Ferguson et probablement de Dovbyk ; le Milan – qui s'était déjà intéressé à lui lorsqu'il était à Bologne – va apporter des changements en attaque ; l'Inter pourrait procéder à un transfert important et il n'est pas exclu qu'elle se tourne vers Zirkzee ; enfin, la Juventus pourrait également libérer une place en cas de départ de (au moins l'un parmi) David, Openda et Vlahovic.