Zirkzee sur le départ de Manchester United ? La Fiorentina avance dans les discussions pour un prêt

Zirkzee se rapproche d’un départ d’Old Trafford, la Fiorentina apparaissant désormais comme la destination prioritaire pour le joueur de 25 ans. Le club de Serie A a avancé dans les négociations avec les dirigeants de United concernant un prêt d’une saison qui verrait l’ancien joueur de Bologne retrouver un championnat où il avait auparavant connu un succès important.

Si l’intérêt pour Zirkzee a été important un peu partout en Italie cet été, la Fiorentina a pris une longueur d’avance sur ses rivaux. Juventus était auparavant considérée comme le prétendant le plus actif pour s’attacher ses services, et Côme a également pris des renseignements alors que le club se prépare à disputer la Ligue des champions pour la première fois cette saison.