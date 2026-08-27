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Zirkzee sur le départ de Manchester United ? La Fiorentina avance dans les discussions pour un prêt
La Fiorentina mène la course pour Zirkzee
Zirkzee se rapproche d’un départ d’Old Trafford, la Fiorentina apparaissant désormais comme la destination prioritaire pour le joueur de 25 ans. Le club de Serie A a avancé dans les négociations avec les dirigeants de United concernant un prêt d’une saison qui verrait l’ancien joueur de Bologne retrouver un championnat où il avait auparavant connu un succès important.
Si l’intérêt pour Zirkzee a été important un peu partout en Italie cet été, la Fiorentina a pris une longueur d’avance sur ses rivaux. Juventus était auparavant considérée comme le prétendant le plus actif pour s’attacher ses services, et Côme a également pris des renseignements alors que le club se prépare à disputer la Ligue des champions pour la première fois cette saison.
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Les modalités du transfert potentiel
Les conditions actuelles des négociations entre les deux clubs s’articulent autour d’un prêt comprenant une indemnité de prêt significative, renforcé par une option d’achat définitif du joueur à la fin de la saison. Manchester United est prêt à valider l’opération, mais The Athletic indique que le montage financier doit avoir totalement du sens pour que Manchester United l’accepte, étant donné que le club a payé 36,5 millions de livres sterling pour le recruter.
Si Zirkzee venait à partir, Manchester United a déjà commencé à préparer des solutions de secours afin que Michael Carrick ne se retrouve pas à court d’options dans le dernier tiers du terrain. Le club étudie activement de potentiels remplaçants au poste d’avant-centre, même si ces démarches se concentrent principalement sur des pistes de prêt plutôt que sur des transferts définitifs. Cette approche suggère que Manchester United privilégie une couverture à court terme pendant qu’il évalue ses besoins à long terme au poste d’attaquant.
Difficultés à Old Trafford
Le passage de Zirkzee à Manchester a été marqué par un manque de réalisme devant le but, un contraste saisissant avec la forme qui lui avait valu son transfert en Angleterre lorsqu'il a rejoint le club en 2024. Depuis son arrivée, il n'a marqué que neuf fois en 75 apparitions toutes compétitions confondues. La saison dernière a été particulièrement difficile pour l'attaquant, puisqu'il a disputé 26 matches mais n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises.
Le contraste entre son rendement en Premier League et son précédent passage en Serie A est frappant. Lors de son passage à Bologne, Zirkzee était l'un des jeunes attaquants les plus enthousiasmants d'Europe, avec 11 buts inscrits en 34 matches de Serie A lors de la saison ayant immédiatement précédé son transfert à Old Trafford.
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Le besoin urgent de buts de la Fiorentina
La pression est sur la Fiorentina, qui doit renforcer son effectif après une période décevante. La Viola a terminé à une décevante 15e place de Serie A la saison dernière et a entamé la campagne 2026-2027 en mauvaise posture, en perdant son match d’ouverture contre la Roma.
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