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Zinedine Zidane vole au secours de Cristiano Ronaldo et se remémore les années glorieuses du Real Madrid
L’entraîneur français protège son ancien attaquant
Le sélectionneur de la France a fermement rejeté les suggestions d’une partie du grand public selon lesquelles l’attaquant emblématique vivrait une fin misérable de sa carrière internationale. S’exprimant en conférence de presse avant leur match de Ligue des nations contre la Belgique, Zidane a minimisé le drame entourant le départ soudain de l’attaquant du rassemblement du Portugal à Copenhague après un conflit avec Jorge Jesus.
Après avoir supervisé la domination historique du Real Madrid en Europe entre 2016 et 2018, le technicien s’est appuyé sur cet héritage commun pour réaffirmer son respect intact pour son ancien protégé.
- AFLOSPORT
L’entraîneur légendaire salue des réalisations exceptionnelles
Balayant la vague de vives critiques visant l’attaquant, Zidane a déclaré en conférence de presse : « Non, je pense qu’il faut le féliciter pour sa grande carrière. Ce qu’il a fait est exceptionnel. »
Le technicien français a également tenu à souligner sa profonde gratitude pour les contributions décisives du talisman durant leur passage commun, ajoutant : « J’ai eu la chance de l’avoir avec moi et il m’a fait gagner des choses incroyables, donc je tire mon chapeau à Cristiano.
« J’aurai toujours un grand respect pour lui, comme pour tous les joueurs, mais encore plus pour ceux avec qui j’ai partagé tant de temps, et en particulier Cristiano, qui nous a fait tant gagner. »
Adapter les rythmes dans le dispositif national postérieur
Alors que son ancien protégé est confronté à des frictions en dehors du terrain, Zidane a connu un début de mandat productif à la tête des Bleus, avec des victoires à l’extérieur contre la Turquie et la Belgique, ainsi qu’un match nul à domicile contre l’Italie à Paris.
Comparant l’intensité incessante du football en club à la scène internationale, il a expliqué en conférence de presse : « Peut-être que la différence, c’est qu’en club, cela ne s’arrête jamais ; c’est au jour le jour, cela accapare énormément. J’ai adoré faire cela, et maintenant, j’en ai un autre aspect et je vais essayer de le faire de cette manière, qui sera un peu différente. Mais dans tous les cas, l’envie de bien travailler autour de mon équipe est la même. »
- Getty Images Sport
À la poursuite de la première place malgré la distraction
La priorité immédiate de Zidane est de prolonger la série d'invincibilité de la France afin de s'assurer la première place de son groupe de Ligue des nations de l'UEFA. Pourtant, même si les Bleus déroulent sous sa direction, l'attention mondiale reste fermement braquée sur la promesse de Ronaldo de révéler la vérité derrière son départ du Portugal.
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