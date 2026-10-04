Balayant la vague de vives critiques visant l’attaquant, Zidane a déclaré en conférence de presse : « Non, je pense qu’il faut le féliciter pour sa grande carrière. Ce qu’il a fait est exceptionnel. »

Le technicien français a également tenu à souligner sa profonde gratitude pour les contributions décisives du talisman durant leur passage commun, ajoutant : « J’ai eu la chance de l’avoir avec moi et il m’a fait gagner des choses incroyables, donc je tire mon chapeau à Cristiano.

« J’aurai toujours un grand respect pour lui, comme pour tous les joueurs, mais encore plus pour ceux avec qui j’ai partagé tant de temps, et en particulier Cristiano, qui nous a fait tant gagner. »