Pour contrer l'inévitable « Zidane-mania » qui accompagne l'icône nationale, un dispositif de sécurité hautement spécialisé lui a été attribué. Celui-ci comprend un garde du corps personnel ainsi qu'un agent de sécurité spécifiquement dédié, qui a été présenté le mois dernier comme faisant partie de son staff.

Selon L'Equipe, l'ampleur de l'opération entourant le nouveau sélectionneur. Le média français précise que Zidane « bénéficiera d'un dispositif de sécurité spécifique, différent de celui de son prédécesseur et inédit pour les Bleus ».

Il s'agit d'un niveau de protection personnelle rarement vu pour un sélectionneur dans le football international. Ce dispositif reflète l'importante bulle de sécurité nécessaire autour de superstars comme Kylian Mbappe lors des grands tournois récents.