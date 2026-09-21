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Zinedine Zidane va bénéficier d’une sécurité personnelle sans précédent au moment de prendre ses fonctions de sélectionneur de la France
Une nouvelle ère pour les Bleus
Zidane est officiellement entré en fonction comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Nommé après la Coupe du monde 2026, le légendaire milieu de terrain a dévoilé sa première liste officielle vendredi dernier.
Cependant, son arrivée a poussé la Fédération française de football à mettre en place d’importants changements en dehors du terrain. Zidane bénéficiera d’un niveau de protection personnelle renforcé durant son passage sur le banc. Le Ballon d’Or 1998 voyagera avec un dispositif de sécurité nettement supérieur à celui dont disposait son prédécesseur, Deschamps.
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Dispositif de sécurité sans précédent pour le patron
Pour contrer l'inévitable « Zidane-mania » qui accompagne l'icône nationale, un dispositif de sécurité hautement spécialisé lui a été attribué. Celui-ci comprend un garde du corps personnel ainsi qu'un agent de sécurité spécifiquement dédié, qui a été présenté le mois dernier comme faisant partie de son staff.
Selon L'Equipe, l'ampleur de l'opération entourant le nouveau sélectionneur. Le média français précise que Zidane « bénéficiera d'un dispositif de sécurité spécifique, différent de celui de son prédécesseur et inédit pour les Bleus ».
Il s'agit d'un niveau de protection personnelle rarement vu pour un sélectionneur dans le football international. Ce dispositif reflète l'importante bulle de sécurité nécessaire autour de superstars comme Kylian Mbappe lors des grands tournois récents.
Gérer l’intense Zidane-mania
Zidane n’est pas étranger à l’intense examen public et à l’adoration qu’il suscite dans son pays. Depuis qu’il a guidé la France vers son premier sacre en Coupe du monde en 1998, l’ancien entraîneur du Real Madrid a dû planifier avec soin et limiter ses déplacements publics.
Le dispositif actuel n’est qu’une réponse pragmatique à son immense popularité dans tout le pays. Les responsables français tiennent à ce que son mandat de quatre ans se déroule sans accroc, sans distractions ni risques inutiles.
Malgré l’ampleur des nouvelles mesures, le camp de l’équipe de France reste serein face à la situation. Selon le même rapport, « en interne, nous ne voulons céder à aucune forme de paranoïa » alors que Zidane entame son mandat.
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Quatre rendez-vous cruciaux à l’horizon
Sa protection étant réglée, Zidane se concentre désormais exclusivement sur le terrain. Son groupe, annoncé récemment, se prépare à une séquence exigeante de quatre rencontres internationales concentrées sur une période de deux semaines.
La nouvelle ère débutera officiellement face à la Turquie le 25 septembre. Les Bleus affronteront ensuite la Belgique à deux reprises, les 28 septembre et 5 octobre.
Entre ces deux matches contre la Belgique, une affiche de prestige contre l’Italie est prévue le 2 octobre. Zidane espérera réussir ses débuts d’entraîneur comme il l’avait déjà fait en tant que joueur.
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