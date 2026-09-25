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Zinedine Zidane se remémore l’essai du Kylian Mbappé âgé de 14 ans au Real Madrid alors que les deux légendes françaises se retrouvent enfin chez les Bleus
Une rencontre historique à Madrid
Bien avant de devenir les visages de la nouvelle ère de l'équipe de France, Zidane et Mbappe ont partagé un moment bref mais marquant au centre d'entraînement de Valdebebas du Real Madrid. En 2012, alors que Mbappe était un prospect très prometteur de 14 ans à Clairefontaine, il était déjà courtisé par les plus grands clubs européens. Madrid, désireux de s'attacher sa signature, a invité le jeune joueur et sa famille pour une expérience d'une semaine en Espagne pendant ses vacances scolaires. Le géant espagnol a mis les petits plats dans les grands, offrant une loge privée au Santiago Bernabeu et des séances durant lesquelles l'adolescent a côtoyé des joueurs comme Cristiano Ronaldo.
Zidane, qui travaillait au sein de la hiérarchie du club à l'époque, était chargé de faire personnellement visiter les installations au jeune prodige. Si le transfert n'a finalement pas eu lieu, la famille de Mbappe ayant choisi le projet de développement de l'AS Monaco, l'impression laissée sur les deux hommes a été durable.
- AFP
Zidane revient sur l’ascension de Mbappe
Le milieu de terrain légendaire est revenu avec beaucoup d’affection sur ces premières années. Les deux hommes ont en effet bouclé la boucle, passant d’une relation mentor-espoir à Madrid à un duo sélectionneur-capitaine avec les doubles champions du monde. S’exprimant avant le prochain match de la France contre la Turquie, Zidane a reconnu qu’il n’avait jamais vraiment imaginé que leurs trajectoires se rejoindraient de cette manière précise au sein de la sélection nationale.
« Quand je l’ai vu arriver au Real Madrid, je n’ai pas du tout pensé que je me retrouverais avec lui en équipe de France en 2026. Ce n’était pas prévu. En revanche, ce que j’ai vu en lui, c’était vraiment son potentiel et ce qu’il pouvait faire sur le terrain », a-t-il ajouté avec le sourire.
Zizou a mis en avant l’engouement
Les dirigeants madrilènes savaient parfaitement qu’ils tenaient un talent spécial durant cette période d’essai, même s’il a fallu plus d’une décennie pour que Mbappé finisse par signer au club en tant que professionnel en 2024. Zidane a mis en avant l’engouement qui entourait l’adolescent lors de son bref passage en Espagne, soulignant ce que tout le monde au club pensait des capacités du jeune attaquant.
« Je ne sais pas si je peux dire qu’il avait surpris tout le monde. Mais tout le monde était enthousiaste à l’idée de voir Kylian jouer pour le Real. Cela ne s’est pas fait, puis on connaît l’histoire », a remarqué Zizou.
- AFP
Une nouvelle ère pour les Bleus
Alors que la France se prépare à sa prochaine série de défis, la synergie entre Zidane et Mbappe est considérée comme la pierre angulaire des futurs succès de l’équipe. Le fait de voir des légendes de générations différentes travailler de concert a donné un coup de fouet au moral du groupe, surtout au vu de leur histoire commune avec le plus grand club du monde. La capacité de Zidane à gérer des personnalités de premier plan a été l’une des marques de fabrique de sa carrière d’entraîneur, et sa relation de longue date avec Mbappe laisse entrevoir un niveau de confiance qui pourrait s’avérer capital dans les grands tournois. Le souvenir de cet essai en 2012 évoqué par l’entraîneur rappelle depuis combien de temps tous deux évoluent au sommet du football.
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