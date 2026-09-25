Bien avant de devenir les visages de la nouvelle ère de l'équipe de France, Zidane et Mbappe ont partagé un moment bref mais marquant au centre d'entraînement de Valdebebas du Real Madrid. En 2012, alors que Mbappe était un prospect très prometteur de 14 ans à Clairefontaine, il était déjà courtisé par les plus grands clubs européens. Madrid, désireux de s'attacher sa signature, a invité le jeune joueur et sa famille pour une expérience d'une semaine en Espagne pendant ses vacances scolaires. Le géant espagnol a mis les petits plats dans les grands, offrant une loge privée au Santiago Bernabeu et des séances durant lesquelles l'adolescent a côtoyé des joueurs comme Cristiano Ronaldo.

Zidane, qui travaillait au sein de la hiérarchie du club à l'époque, était chargé de faire personnellement visiter les installations au jeune prodige. Si le transfert n'a finalement pas eu lieu, la famille de Mbappe ayant choisi le projet de développement de l'AS Monaco, l'impression laissée sur les deux hommes a été durable.