Zidane a décroché sa première victoire à domicile à la tête de l’équipe de France grâce à un spectaculaire succès 4-1 contre la Belgique en Ligue des nations. Les Bleus ont attendu les tout derniers instants au Stade de France pour renverser un retard d’un but dans le final.

Trois remplaçants entrés en seconde période ont complètement changé le cours du match. Desire Doue, Rayan Cherki et Olise ont inscrit quatre buts en l’espace de 14 minutes à un rythme effréné pour offrir trois points cruciaux. Ce résultat renforce l’emprise de la France sur le groupe A1. L’équipe de Zidane compte désormais trois points d’avance sur l’Italie, qui a battu la Turquie 3-1 le même soir.