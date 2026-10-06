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Zinedine Zidane salue la France « extraordinaire » après le récital de Michael Olise, inspirateur du spectaculaire retournement de situation des Bleus contre la Belgique en Ligue des nations
Zidane décroche sa première victoire à domicile
Zidane a décroché sa première victoire à domicile à la tête de l’équipe de France grâce à un spectaculaire succès 4-1 contre la Belgique en Ligue des nations. Les Bleus ont attendu les tout derniers instants au Stade de France pour renverser un retard d’un but dans le final.
Trois remplaçants entrés en seconde période ont complètement changé le cours du match. Desire Doue, Rayan Cherki et Olise ont inscrit quatre buts en l’espace de 14 minutes à un rythme effréné pour offrir trois points cruciaux. Ce résultat renforce l’emprise de la France sur le groupe A1. L’équipe de Zidane compte désormais trois points d’avance sur l’Italie, qui a battu la Turquie 3-1 le même soir.
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Les remplaçants de luxe déclenchent une superbe remontée en fin de match
La Belgique a réduit au silence le public local à la 35e minute lorsque Dodi Lukebakio a déjoué le piège du hors-jeu. Il a jailli sur une superbe longue passe de Romeo Lavia pour glisser le ballon au-delà du gardien débutant Guillaume Restes.
La France a eu du mal à trouver la faille jusqu’à ce que Zidane se tourne vers son banc, et ce changement tactique a porté ses fruits de manière spectaculaire. Doue a égalisé à la 77e minute d’une frappe rasante précise dans le petit filet droit.
Quatre minutes plus tard, Cherki a provoqué une erreur de Maarten Vandevoordt, le ballon rebondissant sur le gardien pour donner l’avantage à la France. Olise a ensuite pris les choses en main, inscrivant deux buts en trois minutes pour parachever la démonstration.
Zidane salue l’effort collectif de l’équipe
Ce blitz tardif a mis en lumière l’incroyable profondeur dont dispose Zidane. Cependant, le légendaire Français n’a pas tardé à saluer l’implication de l’ensemble du groupe tout au long de la trêve internationale.
« Ce soir, c’est le football, c’est ce que nous aimons », a déclaré Zidane, comme cité par ESPN. « Nous avons rencontré quelques difficultés en première période, mais cela fait partie du jeu, c’est le genre de match qui arrive de temps en temps. C’est bien de remettre les choses en ordre, ce que nous avons fait, et nous avons réussi à disputer une seconde période extraordinaire. »
Olise a fait écho aux propos de son entraîneur après son entrée décisive, en déclarant : « C’est aussi un effort collectif. Il [Zidane] apporte des idées, nous les suivons, nous l’avons bien fait au cours des quatre derniers matches, et nous allons continuer comme ça. »
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La qualification pour les quarts de finale à portée de main
La France est désormais tout près de valider sa place en quarts de finale de la Ligue des nations. Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont à la phase à élimination directe l’année prochaine.
Les hommes de Zidane auraient assuré leur qualification si l’Italie avait lâché des points contre la Turquie. Au lieu de cela, ils devront attendre la dernière trêve internationale de l’année pour officialiser leur place. Les Bleus concluront leur campagne de phase de groupes en novembre. Ils se déplaceront en Italie pour un match crucial avant de rentrer pour recevoir la Turquie lors de leur dernière rencontre du groupe A1.
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