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Zinedine Zidane rompt avec le passé alors que le président de la FFF Philippe Diallo constate un changement radical par rapport à l’ère Didier Deschamps
Une rupture nette avec la méthodologie Deschamps
La nomination de Zidane comme successeur de Didier Deschamps devait forcément constituer un événement sismique pour le football français, mais peu s’attendaient à ce que la transition paraisse aussi immédiate. Officiellement entré en fonction le 28 juillet, la légende du Real Madrid n’a pas perdu de temps pour imposer sa propre identité aux Bleus. L’arrivée de Zidane au centre d’entraînement de Clairefontaine, lundi, a marqué le début d’un nouveau cycle tactique et culturel.
Interrogé par La Provence, le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé que le milieu de terrain légendaire s’éloigne du modèle établi pendant les 14 années de mandat de Deschamps. « Je pense qu’il a des idées très claires sur ce qu’il veut faire, sur la manière dont il veut diriger cette équipe de France. Vous l’avez vu, il rompt avec le passé. C’est une véritable nouvelle page », a expliqué Diallo.
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La sélection de l’effectif annonce un nouveau style de management
La preuve la plus visible de cette nouvelle orientation est venue avec l’annonce de la première liste de Zidane pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Turquie, la Belgique et l’Italie. Rompant avec la tradition des annonces du jeudi, Zidane a choisi un vendredi pour dévoiler sa liste, modifiant immédiatement le rythme établi de l’équipe nationale. Il a également opté pour un groupe plus restreint et plus ciblé de 23 joueurs, plutôt que les listes de 26 éléments souvent privilégiées par son prédécesseur.
Diallo a souligné qu’il s’agissait d’un indicateur clé des intentions de Zidane, en déclarant : « Il a pris 23 joueurs au lieu de 26. C’est un premier signe. Il va les faire jouer. Il a pris des noms, peut-être, auxquels on ne s’attendait pas. Il n’en a pas pris certains auxquels on aurait pu s’attendre. Donc, je pense qu’il est dans sa démarche, dans une volonté de rupture. Une rupture dans la gestion de son groupe », a-t-il noté.
Nouvelles méthodes, même objectif
Si les méthodes ont changé, l’objectif ultime reste le même : gagner. Diallo a souligné que la volonté de Zidane de revoir le système de fond en comble s’enracine dans un profond esprit de compétition et un lien personnel avec le maillot national. La fédération croit clairement que Zidane est l’homme qu’il faut pour prolonger l’actuel « âge d’or » du football français. L’attente n’est pas seulement de maintenir le statut de la France comme grande puissance, mais d’aller au-delà des réalisations du passé récent.
« Dans tout ce qu’il va faire, je pense qu’il veut changer les choses. Changer les choses avec un objectif clair, qui est de gagner. Je pense que son désir le plus profond est de rendre à l’équipe de France, en tant qu’entraîneur, ce qu’elle lui a apporté dans sa vie, dans sa vie de joueur et dans sa vie d’homme, gagner pour donner du plaisir et de la fierté à tout le monde », a poursuivi le président de la FFF.
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En quête de trophées avec une nouvelle identité
On s’attend à ce que Zidane puisse s’appuyer sur les bases posées par Deschamps et bâtir quelque chose d’encore plus redoutable. Alors que l’ère précédente se caractérisait par sa régularité et par des parcours jusqu’aux derniers tours des grandes compétitions, l’espoir est que Zizou puisse apporter l’élan final nécessaire pour remporter davantage de trophées.
Diallo a conclu sa réflexion en déclarant : « Je pense que Zinedine est celui qui est le plus à même de prolonger cet âge d’or pour nous. Et pas seulement de permettre à l’équipe de France d’atteindre, comme toujours, je l’espère, le dernier carré... mais peut-être d’aller un peu au-delà pour aller gagner des titres. Et je pense que lui, en tout cas, est venu pour ça. »
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