Zinedine Zidane rompt avec le passé alors que le président de la FFF Philippe Diallo constate un changement radical par rapport à l’ère Didier Deschamps

La nomination de Zidane comme successeur de Didier Deschamps devait forcément constituer un événement sismique pour le football français, mais peu s’attendaient à ce que la transition paraisse aussi immédiate. Officiellement entré en fonction le 28 juillet, la légende du Real Madrid n’a pas perdu de temps pour imposer sa propre identité aux Bleus. L’arrivée de Zidane au centre d’entraînement de Clairefontaine, lundi, a marqué le début d’un nouveau cycle tactique et culturel.

Interrogé par La Provence, le président de la FFF, Philippe Diallo, a confirmé que le milieu de terrain légendaire s’éloigne du modèle établi pendant les 14 années de mandat de Deschamps. « Je pense qu’il a des idées très claires sur ce qu’il veut faire, sur la manière dont il veut diriger cette équipe de France. Vous l’avez vu, il rompt avec le passé. C’est une véritable nouvelle page », a expliqué Diallo.