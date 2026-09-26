Zidane a réussi ses débuts à la tête de l’équipe de France. Les Bleus ont décroché une victoire 1-0 arrachée de haute lutte contre la Turquie au stade d’Izmit pour son premier match sur le banc.

Cependant, l’icône française a vécu un moment inattendu avant même le coup d’envoi. Zidane et son staff sont arrivés avec quelques secondes de retard alors que La Marseillaise résonnait déjà dans tout le stade.

C’était son tout premier hymne national en tant que sélectionneur de l’équipe nationale. Malgré ce début de cérémonie manqué, son équipe a rapidement laissé cette distraction derrière elle pour se concentrer sur sa mission.