Getty Images Sport
Traduit par
Zinedine Zidane révèle la raison derrière le gênant incident de la Marseillaise lors de ses débuts comme sélectionneur de la France
Zidane s’offre des débuts victorieux malgré le retard de l’hymne
Zidane a réussi ses débuts à la tête de l’équipe de France. Les Bleus ont décroché une victoire 1-0 arrachée de haute lutte contre la Turquie au stade d’Izmit pour son premier match sur le banc.
Cependant, l’icône française a vécu un moment inattendu avant même le coup d’envoi. Zidane et son staff sont arrivés avec quelques secondes de retard alors que La Marseillaise résonnait déjà dans tout le stade.
C’était son tout premier hymne national en tant que sélectionneur de l’équipe nationale. Malgré ce début de cérémonie manqué, son équipe a rapidement laissé cette distraction derrière elle pour se concentrer sur sa mission.
- AFP
Une confusion liée au protocole provoque un léger retard à l’allumage
S’adressant aux journalistes après le match, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a dédramatisé la situation. Il a expliqué qu’un léger couac protocolaire était à l’origine de son apparition tardive sur la ligne de touche aux côtés de son staff.
« Le protocole a été plus rapide que prévu », a expliqué Zidane avec le sourire lors de sa conférence de presse d’après-match, comme le rapporte MadeinFoot. « J’ai eu un léger retard à l’allumage. J’aurais préféré arriver au début. »
La France s’en sort malgré des conditions de terrain difficiles
La victoire 1-0 en Turquie a été loin d’être simple pour l’équipe de France en déplacement. Les joueurs de Zidane ont dû composer avec une pelouse dans un état plutôt mauvais tout au long de la rencontre. Le mauvais terrain a compliqué la construction fluide du jeu des Bleus. Malgré ces circonstances difficiles, l’équipe a fait preuve de résilience pour décrocher ce court succès à l’extérieur.
Cette victoire a permis à Zidane de conclure son premier match à la tête de l’équipe sur une note positive. Le résultat était la priorité absolue, malgré la pelouse délicate du stade d’Izmit.
- AFP
Le choc contre la Belgique offre de meilleures conditions de jeu
Zidane n’aura pas à attendre longtemps avant son deuxième match en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Les Bleus se déplaceront en Belgique lundi. Avec une première victoire déjà à son actif, Zidane cherchera à enchaîner lors de cette deuxième rencontre. Après des débuts réussis, le nouveau patron visera un nouveau résultat positif à l’extérieur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles