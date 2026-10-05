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Zinedine Zidane promet des « changements intelligents » pour la France alors que les Bleus se préparent pour un choc crucial contre la Belgique
La France vise la première place du groupe
Zidane a confirmé qu’il procédera à des ajustements calculés dans son onze de départ lorsque la France affrontera la Belgique. Le sélectionneur est déterminé à maintenir son équipe au sommet du groupe A1 de la Ligue des nations.
La France reste sur un match nul 1-1 âprement disputé contre l’Italie au Stade de France vendredi soir. Ce résultat faisait suite à une victoire contre la Turquie et la Belgique, ce qui la maintient en bonne position avant de retrouver ses voisins européens.
La Belgique occupe actuellement la deuxième place du classement avec six points, après avoir rebondi à la suite d’une défaite 1-0 contre la France à Bruxelles avec une large victoire 3-0 contre la Turquie. Le prochain match constitue un test crucial pour l’équipe de Zidane, qui vise à consolider sa domination dans le groupe.
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Zidane contraint à de judicieux changements dans son groupe
L'entraîneur français a été contraint de repenser son approche tactique en raison d'absences notables. Le capitaine Kylian Mbappé est indisponible après avoir souffert d'un problème au genou lors de la victoire en Turquie, tandis que le défenseur Dayot Upamecano est suspendu après un carton rouge tardif contre l'Italie.
Malgré ces absences, Zidane reste confiant dans la profondeur de son effectif et se tient prêt à faire tourner ses joueurs. Il a insisté sur l'importance de trouver l'équilibre entre de la fraîcheur physique et un état d'esprit de gagnant.
« Il y aura des changements, c'est certain. C'est notre quatrième match, et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi », a expliqué Zidane, comme le rapporte L'Equipe. « Nous allons faire des changements intelligents et, surtout, nous le ferons pour être compétitifs. »
Construire l’esprit de compétition et l’harmonie de l’équipe
Zidane estime que faire tourner l’effectif ne sert pas seulement à reposer les jambes fatiguées. L’emblématique ancien milieu de terrain considère que le fait de donner leur chance à différents joueurs favorise un fort sentiment d’unité et permet à l’ensemble du groupe de rester concentré.
« Il s’agit de montrer que nous sommes tous concernés et que tous les joueurs sont investis dans cette équipe, de démontrer qu’il y a beaucoup de concurrence au sein de l’équipe de France », a-t-il expliqué.
« Les exigences sont les mêmes, mais la différence, c’est que le travail en sélection diffère de celui en club. J’aimais le travail au quotidien, et aujourd’hui j’occupe un rôle différent, mais mon désir de travailler en harmonie avec mon équipe n’a pas changé.
« C’était fantastique de passer 15 jours avec les joueurs, et je ressens une certaine frustration à l’idée que cette période prenne fin. Il nous reste encore un dernier effort à faire pour quitter le camp heureux. »
- AFP
Entretenir l’espoir d’une qualification pour la phase à élimination directe
L’équipe de Zidane visera certainement les trois points lors de ce choc face à la Belgique. En tête du groupe A1 avec sept points, une victoire ouvrirait grandement la voie vers une qualification pour la phase à élimination directe. Le match contre la Belgique sera la dernière rencontre des Bleus pendant cette trêve internationale, l’équipe de Zidane devant retrouver la compétition en novembre prochain.
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