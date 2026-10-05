Zidane a confirmé qu’il procédera à des ajustements calculés dans son onze de départ lorsque la France affrontera la Belgique. Le sélectionneur est déterminé à maintenir son équipe au sommet du groupe A1 de la Ligue des nations.

La France reste sur un match nul 1-1 âprement disputé contre l’Italie au Stade de France vendredi soir. Ce résultat faisait suite à une victoire contre la Turquie et la Belgique, ce qui la maintient en bonne position avant de retrouver ses voisins européens.

La Belgique occupe actuellement la deuxième place du classement avec six points, après avoir rebondi à la suite d’une défaite 1-0 contre la France à Bruxelles avec une large victoire 3-0 contre la Turquie. Le prochain match constitue un test crucial pour l’équipe de Zidane, qui vise à consolider sa domination dans le groupe.