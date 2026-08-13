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Zinedine Zidane nomme le staff de l’équipe de France, Fabien Barthez nommé entraîneur des gardiens
Zidane dévoile le staff de l’équipe de France
Zidane a officiellement dévoilé la composition de son staff pour l’équipe de France. Cette annonce très attendue a été officialisée par la Fédération française de football (FFF) jeudi.
Le président de la FFF, Philippe Diallo, a validé ces nouvelles nominations enthousiasmantes, entièrement basées sur les propositions de Zidane. Le milieu de terrain légendaire prend les rênes en tant que successeur permanent de Didier Deschamps après son départ récent. La liste complète du staff sera présentée en détail aux médias au début du mois de septembre. Cela suit scrupuleusement le calendrier initialement présenté lors de la conférence de presse de nomination officielle de Zidane, le 28 juillet.
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Barthez fait son retour en tant qu’entraîneur des gardiens
L’ajout le plus marquant à ce nouveau staff est l’illustre Barthez. L’ancien gardien international français prendra en charge les portiers sous la direction de son ancien coéquipier. Zidane et Barthez ont connu ensemble un succès sans précédent lors de leurs incroyables années sous le maillot des Bleus. Leurs retrouvailles enthousiasmantes apportent sans aucun doute une immense richesse d’expérience internationale de très haut niveau au rassemblement de l’équipe nationale.
Cependant, Bernard Diomede est un absent particulièrement notable de la liste officiellement confirmée. L’ancien ailier devait initialement faire partie du staff, mais il n’a finalement pas été retenu dans la sélection finale.
Des collaborateurs de confiance suivent depuis Madrid
Aux côtés de Barthez, Zidane sera accompagné de ses collaborateurs professionnels les plus fiables et les plus loyaux. David Bettoni arrive naturellement comme entraîneur adjoint après avoir travaillé en étroite collaboration avec Zidane durant son passage extrêmement réussi sur le banc du Real Madrid.
Hamidou Msaidie rejoint également le staff technique en tant qu’adjoint afin de renforcer davantage l’équipe tactique. De son côté, Stephane Plancque a été officiellement nommé au rôle crucial de recruteur et observateur tactique. Gregory Dupont servira l’équipe comme principal conseiller en stratégie et en performance. Le staff technique est complété de manière impressionnante par l’entraîneur adjoint et analyste vidéo des données Farid Tabet, aux côtés de l’analyste vidéo adjoint Clement Ybert.
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Les derniers ajouts sont attendus en septembre
La FFF a confirmé que la composition définitive du staff comprendra bientôt un officier de liaison dédié. Cette nomination spécifique sera entérinée dans le cadre d’un accord formel entre la FFF et le ministère français de l’Intérieur.
Un département médical complet a également été méticuleusement mis en place pour accompagner l’effectif. Le Dr Herve Collado dirigera l’équipe médicale, avec le soutien expert de l’ostéopathe Philippe Boixel, du podologue Marc Retali et des kinésithérapeutes, dont Maxime Matton et Paul Olive.
Zidane et son nouveau staff vont désormais entamer immédiatement leurs vastes préparatifs en vue des matches internationaux cruciaux à venir.
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