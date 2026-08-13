Zinedine Zidane nomme le staff de l’équipe de France, Fabien Barthez nommé entraîneur des gardiens

Zidane a officiellement dévoilé la composition de son staff pour l’équipe de France. Cette annonce très attendue a été officialisée par la Fédération française de football (FFF) jeudi.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a validé ces nouvelles nominations enthousiasmantes, entièrement basées sur les propositions de Zidane. Le milieu de terrain légendaire prend les rênes en tant que successeur permanent de Didier Deschamps après son départ récent. La liste complète du staff sera présentée en détail aux médias au début du mois de septembre. Cela suit scrupuleusement le calendrier initialement présenté lors de la conférence de presse de nomination officielle de Zidane, le 28 juillet.