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Zinedine Zidane exige des solutions au poste d’arrière latéral de la part de la Fédération française de football
Le casse-tête défensif de Zidane
Zidane a rapidement identifié un problème tactique majeur au sein de son équipe de France. Depuis qu’il a succédé à Didier Deschamps en juillet dernier, l’ancien entraîneur du Real Madrid a constaté un cruel manque de qualité d’élite aux postes de latéral. Selon L'Equipe, le légendaire milieu de terrain est déterminé à régler ce problème immédiatement.
Il est convaincu que renforcer les couloirs est absolument indispensable pour permettre à son équipe de dominer ses adversaires et de rivaliser au plus haut niveau international. Zidane n’est pas prêt à attendre que le problème se résolve de lui-même avec le temps. Au contraire, le sélectionneur exige un effort à l’échelle nationale pour remodeler complètement les options défensives de l’équipe de France.
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L’FFF sommée d’agir
Pour trouver une solution durable et fiable, Zidane s’est directement entretenu avec la Direction technique nationale de la FFF. Le sélectionneur a fait part de ses profondes inquiétudes par l’intermédiaire de Hubert Fournier, l’actuel directeur technique national.
Le sélectionneur a fermement exigé que des mesures concrètes et durables soient prises à l’échelle de toute la structure nationale. Son objectif ultime est de mettre en place un vivier stable de latéraux capables d’intégrer sans heurt l’équipe première lorsqu’ils seront appelés.
Du côté des équipes de jeunes
À court terme, Zidane s’est immédiatement tourné vers les sélections nationales de jeunes pour obtenir de l’aide. Le sélectionneur principal a donné des consignes strictes et précises au sélectionneur des moins de 21 ans Gérald Baticle et au responsable des moins de 20 ans Bernard Diomede.
Zidane veut que ces entraîneurs expérimentés chez les jeunes développent activement des profils de joueurs entièrement nouveaux, parfaitement adaptés aux postes de latéraux. En repositionnant stratégiquement de jeunes talents prometteurs à ces postes exigeants au niveau des jeunes, il espère accélérer leur progression.
Cette stratégie mûrement réfléchie vise à convertir des défenseurs polyvalents et athlétiques en latéraux hautement spécialisés. Ce changement dans leur développement est déjà soigneusement testé et suivi pendant la trêve internationale actuelle avec les catégories les plus jeunes.
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Premiers signes de succès
L’expérimentation tactique ambitieuse commence déjà à porter ses fruits pour les sélections de jeunes françaises. Christian Mawissa et Ismaelo Ganiou se sont immédiatement imposés comme les premiers bénéficiaires précoces de cette toute nouvelle directive.
Ces deux jeunes prometteurs évoluent habituellement en défense centrale en club, respectivement à l’AS Monaco et au RC Lens. Cependant, sur les ordres directs de Zidane, ils ont été utilisés avec succès sur les côtés avec les équipes de jeunes lors de la récente trêve internationale.
Mawissa et Ganiou ont tous deux livré des performances très satisfaisantes dans leurs nouveaux rôles plus excentrés. S’ils parviennent à poursuivre leur progression impressionnante en club et en sélection, Zidane pourrait bientôt les récompenser avec une opportunité en équipe première.
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