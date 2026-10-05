Zinedine Zidane exige des solutions au poste d’arrière latéral de la part de la Fédération française de football

Zidane a rapidement identifié un problème tactique majeur au sein de son équipe de France. Depuis qu’il a succédé à Didier Deschamps en juillet dernier, l’ancien entraîneur du Real Madrid a constaté un cruel manque de qualité d’élite aux postes de latéral. Selon L'Equipe, le légendaire milieu de terrain est déterminé à régler ce problème immédiatement.

Il est convaincu que renforcer les couloirs est absolument indispensable pour permettre à son équipe de dominer ses adversaires et de rivaliser au plus haut niveau international. Zidane n’est pas prêt à attendre que le problème se résolve de lui-même avec le temps. Au contraire, le sélectionneur exige un effort à l’échelle nationale pour remodeler complètement les options défensives de l’équipe de France.