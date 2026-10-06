Avec l’absence de Kylian Mbappe du groupe afin de se concentrer sur sa récupération, la responsabilité du brassard de capitaine est revenue à l’attaquant du PSG. Cependant, la soirée au Stade de France s’est révélée difficile pour le joueur de 29 ans, qui n’est pas parvenu à reproduire en sélection sa forme affichée en club. L’ailier a occupé son rôle habituel sur le flanc droit et a souvent été recherché par ses coéquipiers pour apporter l’étincelle dans le dernier tiers.

Malgré le score de 4-1 en faveur des Bleus, le récit autour du match a largement été orienté vers l’inefficacité de Dembele, après son incapacité à inscrire un but ou à délivrer une passe décisive lors de ses 60 minutes sur la pelouse. L’entrée de talents frais comme Michael Olise et Rayan Cherki a apporté la créativité qui avait manqué, provoquant une salve tardive de buts qui a assuré les trois points avec autorité.