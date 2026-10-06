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Zinedine Zidane défend farouchement Ousmane Dembele après une sortie cauchemardesque lors de la victoire de la France contre la Belgique
Examen approfondi pour le capitaine par intérim
Avec l’absence de Kylian Mbappe du groupe afin de se concentrer sur sa récupération, la responsabilité du brassard de capitaine est revenue à l’attaquant du PSG. Cependant, la soirée au Stade de France s’est révélée difficile pour le joueur de 29 ans, qui n’est pas parvenu à reproduire en sélection sa forme affichée en club. L’ailier a occupé son rôle habituel sur le flanc droit et a souvent été recherché par ses coéquipiers pour apporter l’étincelle dans le dernier tiers.
Malgré le score de 4-1 en faveur des Bleus, le récit autour du match a largement été orienté vers l’inefficacité de Dembele, après son incapacité à inscrire un but ou à délivrer une passe décisive lors de ses 60 minutes sur la pelouse. L’entrée de talents frais comme Michael Olise et Rayan Cherki a apporté la créativité qui avait manqué, provoquant une salve tardive de buts qui a assuré les trois points avec autorité.
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Zidane soutient sa star en difficulté
Malgré les critiques de plus en plus nombreuses des supporters et des médias, Zidane a refusé de se joindre au concert de désapprobation. Le légendaire entraîneur est resté ferme dans son soutien à l’ailier du PSG, mettant en avant son volume de jeu et sa polyvalence. Zidane a insisté sur le fait que son capitaine avait répondu à ses exigences tactiques pendant son temps de jeu, soulignant son activité et ses déplacements comme des éléments clés de la performance d’ensemble de l’équipe.
« J’ai trouvé Dembele très bon, surtout au début du match et au début de la seconde période. Il a été très dynamique. Aucun problème de ce côté-là », a déclaré Zidane.
Satisfaction malgré un remplacement précoce
La soirée de Dembele a pris fin prématurément lorsqu’il a été remplacé par Olise à la 60e minute, un changement qui a immédiatement porté ses fruits pour les locaux. Si le remplaçant a fait les gros titres grâce à un doublé en fin de match, Zidane a insisté sur le fait que la décision de sortir son capitaine n’était pas le reflet de sa qualité ni de ses efforts durant la rencontre. L’entraîneur a salué la polyvalence de l’ailier et sa capacité à s’adapter à différents postes sur le terrain.
« Nous avons l’habitude de le voir jouer un peu partout et il est bon à chaque poste. Je suis satisfait de ce qu’il a fait, c’était notre capitaine, exemplaire avec tous ses coéquipiers. Je suis heureux », a ajouté Zidane.
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La France vise les matches décisifs de novembre
La victoire contre la Belgique constitue le premier succès à domicile de Zidane depuis sa prise de fonctions, un cap quelque peu éclipsé par l'association entre Cherki et Olise. Ce succès décisif consolide fermement la position de la France au sommet absolu du groupe 1 de la Ligue des nations avec dix points, en conservant une avance confortable alors que le classement du groupe se dessine clairement. La campagne de Ligue des nations de la France s'apprête désormais à atteindre son dénouement palpitant lors de la prochaine trêve internationale en novembre. L'équipe de Zidane est confrontée à un calendrier particulièrement exigeant, qui débutera par un déplacement difficile en Italie avant un retour à domicile pour recevoir la Turquie.
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