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Zinedine Zidane couvre d’éloges Michael Olise après que le bijou solitaire tardif de la star du Bayern a scellé la victoire de la France contre la Belgique
Olise réalise un numéro en solo à Bruxelles
Dans une rencontre serrée au stade Roi-Baudouin, il a fallu un moment de pure inspiration du remplaçant Olise pour faire sauter le verrou à la 88e minute. Recevant le ballon dans sa propre moitié de terrain, l’ancien joueur de Crystal Palace l’a contrôlé de l’épaule avant de partir dans une course directe et tranchante qui a laissé l’arrière-garde belge sur place. Après s’être défait de son vis-à-vis, il a fait preuve d’un immense sang-froid pour décocher une frappe rasante dans le petit filet, avec suffisamment de réalisme pour offrir une victoire qui a vu Zidane exulter au bord du terrain.
Même sans le blessé Kylian Mbappe, la France a contrôlé une grande partie de la possession, mais elle a eu du mal à trouver la faille face à la défense bien organisée de Mark van Bommel jusqu’à ce que l’intervention tardive d’Olise change complètement le scénario du match.
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Zidane salue la star « extraordinaire » du Bayern
Le sélectionneur français était logiquement ravi de l’impact de son jeune ailier, entré en jeu à la 77e minute en remplacement de Bradley Barcola. S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, le légendaire meneur de jeu s’est montré dithyrambique au sujet des qualités techniques et de l’intelligence de jeu du joueur de 224 ans. Zidane estime clairement qu’il tient un joueur spécial alors qu’il continue de remodeler la sélection nationale après le départ de Didier Deschamps plus tôt cette année.
Concernant le but de la victoire, Zidane a déclaré aux journalistes : « Je l’ai vu éliminer un défenseur en dribblant, et je me suis dit : “Il va marquer”. Je l’encourageais de tout mon cœur. C’est un talent extraordinaire. J’adore ce type de joueur. Quand il joue, il veut divertir les supporters. Mais cela ne s’arrête pas là. Il a un grand sens du jeu, il anticipe les mouvements de l’adversaire, et il sait quand attaquer et quand revenir défendre. »
Une domination nette malgré des occasions manquées
La France estimera qu’elle aurait dû tuer le match bien plus tôt, après avoir tenté 18 fois sa chance contre 12 pour la Belgique. Desire Doue s’est particulièrement montré actif dans le dernier tiers, trouvant les montants au terme d’une performance impressionnante au cours de laquelle il a signé cinq tentatives. Le novice Lucas da Cunha est lui aussi passé tout près de marquer lorsque sa frappe a rebondi sur le poteau, alors que les jeunes Français cherchaient à élever leur niveau en l’absence de leur capitaine et talisman, Mbappe.
La Belgique, entraînée par Mark van Bommel, s’est révélée difficile à manœuvrer pendant une grande partie de la soirée. L’équipe à domicile a exploité la vitesse de Mika Godts et Dodi Lukebakio en contre-attaque, obligeant Mike Maignan à réaliser plusieurs arrêts. Cependant, la défense belge, restée disciplinée pendant près de 90 minutes, a fini par céder sous la pression des courses directes d’Olise.
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En se projetant vers l’avenir pour les Bleus
Les débuts de Zidane dans la peau d’un sélectionneur international ont été irréprochables en termes de résultats, même si les performances sont encore perfectibles. La France se tourne désormais vers un choc au sommet contre l’Italie vendredi, avec l’objectif de prolonger sa série de victoires et de consolider davantage sa place en tête du classement. De son côté, la Belgique se déplacera pour affronter la Turquie dans l’espoir de relancer sa campagne.
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