Dans une rencontre serrée au stade Roi-Baudouin, il a fallu un moment de pure inspiration du remplaçant Olise pour faire sauter le verrou à la 88e minute. Recevant le ballon dans sa propre moitié de terrain, l’ancien joueur de Crystal Palace l’a contrôlé de l’épaule avant de partir dans une course directe et tranchante qui a laissé l’arrière-garde belge sur place. Après s’être défait de son vis-à-vis, il a fait preuve d’un immense sang-froid pour décocher une frappe rasante dans le petit filet, avec suffisamment de réalisme pour offrir une victoire qui a vu Zidane exulter au bord du terrain.

Même sans le blessé Kylian Mbappe, la France a contrôlé une grande partie de la possession, mais elle a eu du mal à trouver la faille face à la défense bien organisée de Mark van Bommel jusqu’à ce que l’intervention tardive d’Olise change complètement le scénario du match.