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Zinedine Zidane brise la malédiction de la France ! Le nouveau sélectionneur remporte son premier match à la tête de l’équipe alors que Mbappe suscite une frayeur sur blessure lors de la victoire en Turquie
Des débuts historiques pour Zidane mettent fin à une malédiction de longue date
Cette figure légendaire est devenue le premier sélectionneur français en plus de trois décennies à remporter son match d’ouverture à la tête de l’équipe, un exploit qui avait échappé à plusieurs de ses illustres prédécesseurs. Cela faisait plus de trente-deux ans qu’Aimé Jacquet n’avait pas battu l’Italie pour ses débuts, ce qui souligne l’importance de l’impact immédiat de Zidane sur le banc.
Le match en lui-même a été loin d’être un classique, l’équipe de France peinant à trouver son rythme sur une pelouse difficile qui a freiné son jeu de passes naturel. Zidane a fait plusieurs choix tactiques audacieux, notamment en repositionnant Ousmane Dembele dans un rôle axial tout en plaçant son capitaine sur le flanc gauche.
Alors que la première période a été globalement frustrante, marquée par des erreurs techniques et des occasions manquées, les ajustements tactiques ont fini par porter leurs fruits après la pause. La victoire assure que nos Bleus prennent les 3 points en Turquie et réussissent leurs débuts en Ligue des nations.
- AFP
Mbappé débloque la situation avant le désastre de la blessure
Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu’il était le joueur qui fait la différence pour son pays, en inscrivant son 67e but en sélection lors de sa 107e apparition avec l’équipe nationale. L’ouverture du score est intervenue à la 54e minute après la pression incessante de Jules Kounde et Rayan Cherki, qui a permis à Michael Olise de trouver Mbappé dans l’espace dans la surface de réparation. L’attaquant du Real Madrid a affiché son réalisme habituel, en décochant une frappe précise à ras de terre dans le petit filet pour battre le gardien turc Ugurcan Cakir.
La situation est rapidement passée d’une inquiétude mineure à un véritable casse-tête tactique pour Zidane lorsque son joueur vedette s’est écroulé sur la pelouse quelques minutes plus tard. Après avoir reçu de brefs soins du staff médical, Mbappé a tenté de continuer mais a compris qu’il ne pouvait plus évoluer à l’intensité requise. Il a été remplacé par Desire Doue à la 59e minute, rejoignant directement le tunnel en boitant visiblement.
Expériences tactiques et solidité défensive
Le premier onze de départ de Zidane a offert un aperçu de sa vision pour l’avenir, avec notamment Ousmane Dembélé placé dans un rôle axial de numéro neuf, un poste où il a souvent brillé en club avec le Paris Saint-Germain. Cela a laissé Mbappé occuper le couloir gauche, un choix destiné à maximiser la vitesse de la France en contre-attaque.
Si la connexion entre les trois attaquants a parfois manqué de fluidité, le secteur défensif est resté relativement solide sous pression. Mike Maignan a été sollicité à plusieurs reprises, réalisant notamment une belle parade pour repousser une dangereuse tête de Yuksek au début de la seconde période, alors que la Turquie poussait pour ouvrir le score.
Le match a pris un autre tournant dramatique dans les derniers instants lorsque les hôtes se sont retrouvés à dix à la suite d’une intervention controversée de la VAR. Le gardien turc Cakir a reçu un carton rouge pour une main délibérée en dehors de sa surface alors qu’il tentait de stopper la percée de Bradley Barcola.
Malgré leur supériorité numérique, la France n’a pas réussi à inscrire un deuxième but pour se mettre définitivement à l’abri, Jules Kounde trouvant le poteau et Doue voyant une tentative en fin de match repoussée. Ce court succès a mis en évidence la résilience nécessaire pour gagner à l’extérieur, même si la prestation a montré qu’il restait encore une marge de progression importante à mesure que les joueurs s’adaptent aux nouvelles consignes de Zidane.
- AFP
Point médical et route à suivre pour les Bleus
L’attention du camp français se porte désormais en priorité sur l’infirmerie, dans l’attente d’un diagnostic définitif concernant l’état du genou de Mbappé. Les premiers rapports indiquent que le joueur passera des examens approfondis dans les prochaines 24 heures afin de déterminer la gravité du problème.
Selon des communications officielles, Mbappé subira un premier examen dans les prochaines heures, lequel déterminera s’il peut continuer avec le camp français ou s’il retourne à Madrid. Cela s’ajoute à une liste grandissante de préoccupations liées aux blessures dans l’effectif, notamment Ibrahima Konate, récemment retourné en Espagne après avoir subi une légère entorse au genou à l’entraînement. Pour Zidane, l’objectif reste de construire une identité cohérente au sein du groupe tout en gérant les fortes attentes du public français.
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