Cette figure légendaire est devenue le premier sélectionneur français en plus de trois décennies à remporter son match d’ouverture à la tête de l’équipe, un exploit qui avait échappé à plusieurs de ses illustres prédécesseurs. Cela faisait plus de trente-deux ans qu’Aimé Jacquet n’avait pas battu l’Italie pour ses débuts, ce qui souligne l’importance de l’impact immédiat de Zidane sur le banc.

Le match en lui-même a été loin d’être un classique, l’équipe de France peinant à trouver son rythme sur une pelouse difficile qui a freiné son jeu de passes naturel. Zidane a fait plusieurs choix tactiques audacieux, notamment en repositionnant Ousmane Dembele dans un rôle axial tout en plaçant son capitaine sur le flanc gauche.

Alors que la première période a été globalement frustrante, marquée par des erreurs techniques et des occasions manquées, les ajustements tactiques ont fini par porter leurs fruits après la pause. La victoire assure que nos Bleus prennent les 3 points en Turquie et réussissent leurs débuts en Ligue des nations.



