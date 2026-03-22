Zinedine Zidane aurait conclu un accord de principe pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026

Dans une avancée majeure pour l'avenir des Bleus, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a confirmé que l'identité du prochain sélectionneur national était déjà connue. Alors que Deschamps reste concentré sur la Coupe du monde 2026 à venir, les préparatifs de la transition post-tournoi ont été menés à bien en coulisses.

Dans une interview accordée au Figaro, Diallo a révélé qu'il était en pourparlers avec des candidats afin d'assurer une passation de pouvoir en douceur lorsque l'ère actuelle prendra fin.

Le président de la FFF s'était auparavant montré prudent pour ne pas nuire à Deschamps, mais ses dernières déclarations suggèrent qu'un plan officiel est désormais bien en place.