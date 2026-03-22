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Zinedine Zidane aurait conclu un accord de principe pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026
Le président de la FFF confirme que son successeur est en place
Dans une avancée majeure pour l'avenir des Bleus, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a confirmé que l'identité du prochain sélectionneur national était déjà connue. Alors que Deschamps reste concentré sur la Coupe du monde 2026 à venir, les préparatifs de la transition post-tournoi ont été menés à bien en coulisses.
Dans une interview accordée au Figaro, Diallo a révélé qu'il était en pourparlers avec des candidats afin d'assurer une passation de pouvoir en douceur lorsque l'ère actuelle prendra fin.
Le président de la FFF s'était auparavant montré prudent pour ne pas nuire à Deschamps, mais ses dernières déclarations suggèrent qu'un plan officiel est désormais bien en place.
- AFP
Zidane, l'élu des Bleus
Le nom qui est sur toutes les lèvres est, sans surprise, celui de Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid est sans emploi depuis son départ du Santiago Bernabéu en 2021, et il semble qu'il ait refusé de nombreuses offres lucratives de grands clubs européens et d'autres équipes nationales pour attendre le poste de sélectionneur de la France.
Selon Le Parisien, Zidane aurait conclu un accord verbal pour prendre les rênes de l'équipe. Les critères de Diallo pour ce poste semblent désigner directement le légendaire milieu de terrain, le président ayant souligné la nécessité de trouver une personnalité qui inspire le respect à l'échelle nationale et capable de gérer la pression particulière liée à cette fonction.
Diallo reste discret mais confiant
Malgré la certitude grandissante concernant Zidane, Diallo a réussi jusqu’à présent à garder les détails sous le boisseau. Cependant, ses récentes déclarations ont fait passer le débat de la question de savoir « si » le légendaire numéro 10 prendra les rênes à celle de savoir « quand ».
« Oui, je connais son nom », a admis le président de la Fédération française de football lorsqu’il a été interrogé sur cette future nomination.
Évoquant le processus de sélection, Diallo a insisté sur le fait que le poste exigeait un profil très spécifique. « Il faut un profil qui réponde à de nombreux critères et qui puisse également bénéficier du soutien des Français, car cette équipe de France est l’équipe du peuple français », a-t-il expliqué.
Le patron de la FFF a également précisé qu’il avait reçu « moins de cinq candidatures », ajoutant qu’elles étaient « toutes françaises » car il s’agit d’une équipe que « tout le monde ne peut pas diriger ».
- AFP
La fin de l'ère Deschamps
Le mandat de Deschamps a été couronné de succès : il a mené la France à la victoire en Coupe du monde en 2018 et à une deuxième finale consécutive en 2022. Il a toutefois déjà confirmé que le tournoi de 2026 serait son dernier à la tête de l'équipe nationale.
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